Футбольные ворота упали на девочку в Актау и изуродовали ей лицо
Оставленные подрядчиком на поле ворота не были закреплены
Актау. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Незакрепленные футбольные ворота упали на девочку в Актау и рассекли ей пол-лица.
О происшествии написал в Instagram блогер Азамат Сарсенбаев.
По его словам, несчастный случай произошел 24 октября в одном из дворов второго микрорайона.
Подрядчик спилил всю конструкцию футбольного поля, начиная от забора, заканчивая самими воротами, которые потом так и оставили валяться на земле, не закрепив ничем. И вот, 24 октября в 18.00 часов дети решили сыграть в футбол, подняли ворота, поставили на свои места, и начали играть. Не прошло и пяти минут, как одни из ворот упали прямо на голову двенадцатилетней девочки. К счастью, благодаря усилиям детских врачей, девочка осталась жива", - написал блогер.
Сейчас девочка находится в травматологии, у нее сотрясение головного мозга.
Он подчеркнул, что с момента происшествия прошло уже 4 дня, полиция, упрздрав и органы опеки в курсе данной ситуации, однако футбольные ворота так и лежат на поле незакрепленные уже две недели, а монтаж поля не закончен.
Как вы сами видите, девочке зашили пол-лица, к сожалению, без должной реабилитации и помощи, эта травма на лице двенадцатилетней девочки может остаться на всю жизнь, не говоря уже о психологической травме", - написал Сарсенбаев.
Он выразил сомнение, что подрядная организация, которая является косвенным виновником трагедии, добровольно возместит все расходы по реабилитации девочки и обратился к казахстанцам с просьбой помочь семье девочки.
Напомним, 11 октября восьмилетняя школьница в Атырау попала в больницу с ушибом головного мозга. На девочку упали футбольные ворота. В августе в Астане 10-летний мальчик скончался из-за того, что на него упали ворота. После трагедии управление образования столицы дало задание проверить все спортивные площадки и школьный инвентарь. Похожая ситуация произошла в июне прошлого года в Актау, где 16-летний подросток после падения на него футбольных ворот впал в кому, а затем скончался.
В связи с тем, что подобные несчастные случаи в Казахстане происходят регулярно, в стране введут обязательную сертификацию спортинвентаря.