Обязательную сертификацию спортинвентаря намерены ввести в Казахстане

Спортивный инвентарь в стране до сих пор не сертифицируют, что является серьезной угрозой безопасности, особенно для детей

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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос безопасности спортивного инвентаря обсудили на заседании общественного совета в Министерстве торговли и интеграции РК, - Вопрос безопасности спортивного инвентаря обсудили на заседании общественного совета в Министерстве торговли и интеграции РК, сообщает пресс-служба ведомства.





По словам исполнительного директора Казахстанской ассоциации участников систем технического регулирования и метрологии Дмитрия Савеленкова, в стране до сих пор не введена обязательная сертификация спортивного инвентаря, включая футбольные ворота, что является серьезной угрозой безопасности, особенно для детей.





В 2024 году пункт "спортивное оборудование и инвентарь" добавили в единый перечень продукции, подлежащей обязательным требованиям, в рамках Таможенного союза.





Изменение было инициировано Казахстаном в 2019 году из-за нескольких трагических инцидентов, в том числе связанных с падением футбольных ворот.





В настоящее время Министерство торговли и интеграции включило в план разработку нового технического регламента на спортивное оборудование. Этот регламент будет регулировать безопасность спортивных конструкций и оборудования, чтобы предотвратить подобные инциденты", - говорится в информации МТИ.





В свою очередь Министерство туризма и спорта РК готовит приказ о создании рабочей группы для разработки национального технического регламента.





Введение новых норм обеспечит защиту детей на спортивных и дворовых площадках, а также в школьных учреждениях", - подчеркнули эксперты.





На заседании совета замглавы Комитета торговли Айгуль Епбаева также разъяснила обновленные правила внутренней торговли и обязательные требования к размещению отечественных товаров.





При получении государственной поддержки бизнес обязан выделять полочное пространство для отечественных товаров, которое должно быть обозначено специальной вывеской с надписью "Сделано в Казахстане". Кроме того, установлено требование, что продукты питания местных производителей должны занимать не менее 30% от общей торговой площади и размещаться в визуально и физически доступных местах, на уровне глаз. Эти меры направлены на улучшение доступа потребителей к качественным отечественным продуктам", - рассказала спикер.





Напомним, 11 октября восьмилетняя школьница в Атырау попала в больницу с ушибом головного мозга. На девочку упали футбольные ворота. В августе в Астане 10-летний мальчик скончался из-за того, что на него упали ворота. После трагедии управление образования столицы дало задание проверить все спортивные площадки и школьный инвентарь.



