20.10.2024, 15:43 16801
Обязательную сертификацию спортинвентаря намерены ввести в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос безопасности спортивного инвентаря обсудили на заседании общественного совета в Министерстве торговли и интеграции РК, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам исполнительного директора Казахстанской ассоциации участников систем технического регулирования и метрологии Дмитрия Савеленкова, в стране до сих пор не введена обязательная сертификация спортивного инвентаря, включая футбольные ворота, что является серьезной угрозой безопасности, особенно для детей.
В 2024 году пункт "спортивное оборудование и инвентарь" добавили в единый перечень продукции, подлежащей обязательным требованиям, в рамках Таможенного союза.
Изменение было инициировано Казахстаном в 2019 году из-за нескольких трагических инцидентов, в том числе связанных с падением футбольных ворот.
В настоящее время Министерство торговли и интеграции включило в план разработку нового технического регламента на спортивное оборудование. Этот регламент будет регулировать безопасность спортивных конструкций и оборудования, чтобы предотвратить подобные инциденты", - говорится в информации МТИ.
В свою очередь Министерство туризма и спорта РК готовит приказ о создании рабочей группы для разработки национального технического регламента.
Введение новых норм обеспечит защиту детей на спортивных и дворовых площадках, а также в школьных учреждениях", - подчеркнули эксперты.
На заседании совета замглавы Комитета торговли Айгуль Епбаева также разъяснила обновленные правила внутренней торговли и обязательные требования к размещению отечественных товаров.
При получении государственной поддержки бизнес обязан выделять полочное пространство для отечественных товаров, которое должно быть обозначено специальной вывеской с надписью "Сделано в Казахстане". Кроме того, установлено требование, что продукты питания местных производителей должны занимать не менее 30% от общей торговой площади и размещаться в визуально и физически доступных местах, на уровне глаз. Эти меры направлены на улучшение доступа потребителей к качественным отечественным продуктам", - рассказала спикер.
Напомним, 11 октября восьмилетняя школьница в Атырау попала в больницу с ушибом головного мозга. На девочку упали футбольные ворота. В августе в Астане 10-летний мальчик скончался из-за того, что на него упали ворота. После трагедии управление образования столицы дало задание проверить все спортивные площадки и школьный инвентарь.
Похожая ситуация произошла в июне прошлого года в Актау, где 16-летний подросток после падения на него футбольных ворот впал в кому, а затем скончался.
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20.10.2024, 18:14 11796
О миллиардных потерях и коррупции в КТЖ рассказал в открытом обращении к президенту экс-сотрудник компании
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший работник АО "НК "КТЖ" Салмен Амрин записал открытое обращение к президенту, в котором рассказал о миллиардных хищениях и коррупционных схемах руководства компании.
Видеообращение Амрина опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Михаил Козачков.
Салмен Амрин - стипендиат имени Frank H. Dotterweich Университета Техаса, магистр наук в области управления промышленными предприятиями и слушатель докторантуры Purdue University. В КТЖ он работал с 2019 по 2023 год, возглавлял команду IT-специалистов, выпускников программы "Болашак".
Наша команда достигла больших успехов. Мы помогли КТЖ сэкономить свыше 36 миллиардов тенге. Эта сумма соизмерима с чистым годовым доходом национальной компании KEGOC. Наши результаты неоспоримы. Но мы столкнулись с катастрофическими проблемами, которые угрожают будущему КТЖ", - заявил Амрин.
Он рассказал, что его команда инициировала независимый IT-аудит с привлечением немецких экспертов из компании SAP.
Итоги аудита оказались ужасающими. КТЖ ежегодно теряет колоссальные суммы денег. К примеру, в 2023 году потери могли составлять 33 миллиарда тенге. Однако казахстанские эксперты утверждают, что реальная цифра еще страшнее: около 170 млрд тенге в год. Это сотни миллиардов тенге, которые можно было направить на обновление всех пассажирских вагонов и ремонт вокзалов", - рассказал эксперт.
В своем видео он показал, в каком состоянии находятся вагоны пассажирских составов КТЖ, и сравнил их с современными поездами в Грузии или Узбекистане. По словам Амрина, Казахстан мог иметь такие же составы намного раньше, тем более что КТЖ поднимает цены на билеты, аргументируя это устаревшим парком пассажирских вагонов.
Он напомнил о результатах госаудита, которые озвучил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов. Напомним, 12 июня на заседании мажилиса он заявил, что долг КТЖ на начало года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти. Он подчеркнул, что по причине неэффективного и консервативного менеджмента, непродуманного разгосударствления компания находится в "красной" зоне риска, на грани выживания и близка к банкротству.
Однако вместо того, чтобы поддержать наше стремление улучшить КТЖ, сократить потери, мы встретили огромное сопротивление от отдельных руководителей КТЖ", - поделился Амрин.
Он рассказал, что в прокуратуре на их обращение не отреагировали и дали возможность КТЖ самим расследовать свои же коррупционные схемы. Амрина и его коллег уволили, а потом возбудили против них уголовное дело.
То, что происходит - не просто нарушение закона. Это циничное предательство интересов страны. С учетом того, что наша страна сейчас нуждается в квалифицированных кадрах, данные действия правоохранительных органов и отдельных лиц могут привести к большому оттоку специалистов. Сейчас наша единственная надежда на справедливость - это вы", - обратился Амрин к президенту.
Дополнено 20.10.2024, 19.29
Сегодня КТЖ сообщила о выявленных "мертвых душах" в одном из своих филиалов - АО "НК "ҚТЖ" - "Дирекция автоматизации и цифровизации".
Установлено, что формально трудоустроенные люди по поручению руководителя филиала участвовали в строительстве частного жилого дома", - говорится в пресс-релизе компании.
Департамент Антикора Астаны провел по факту досудебное расследование и доказал ущерб на сумму 21 миллион тенге.
Материалы проверок переданы в правоохранительные органы", - сообщили в КТЖ.
Ранее столичный департамент АЗРК начал расследование в отношении ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" за период 2020 года и 7 месяцев 2021 года по факту злоупотребления доминирующим положением на рынке перевозки грузов. Позже Верховный суд РК признал расследование АЗРК законным.
В ноябре прошлого года глава компании Нурлан Сауранбаев заявил, что КТЖ будет поднимать тарифы, поскольку нынешние цены на перевозки не позволяют возместить все расходы, связанные с оказанием услуг, недостаточны для поддержания и развития инфраструктуры, своевременного обновления локомотивного парка и подвижного состава и модернизации информационных систем.
19.10.2024, 13:54 52841
Президент назначил нового зампреда КНБ
Им стал Канатай Далматов, ранее занимавший должность замдиректора Погранслужбы КНБ
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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Далматов Канатай назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, сообщает Акорда.
В разные годы Канатай Далматов занимал должность начальника пограничной заставы, находился в оперативном и руководящем составе органов нацбезопасности.
С октября 2019 года занимал пост заместителя директора Пограничной службы КНБ.
Ранее президент назначил Руслана Саркулова заместителем председателя КНБ.
19.10.2024, 11:25 57626
Назначен новый глава департамента полиции Алматинской области
Фото: Polisia.kz
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Конаев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По согласованию с администрацией президента Казахстана приказом министра внутренних дел начальником областного департамента полиции назначен Мейрам Абикеев, сообщили в пресс-службе МВД РК.
Нового главу департамента полиции Алматинской области представил глава МВД Ержан Саденов.
Ранее Мейрам Абикеев занимал пост заместителя начальника ДП Северо-Казахстанской области.
Также сообщается, что первым заместителем начальника областного ДП стал Багдат Ашимов.
Кроме того, ряд должностных лиц были отправлены в отставку приказом министра внутренних дел:
- первый заместитель начальника ДП Серик Шалхаров;
- начальник управления полиции Талгарского района Нуржан Кунтунов;
- начальник управления по противодействию экстремизму ДП Улан Байтаков;
- начальник управления криминальной полиции ДП Руслан Смагулов;
- начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Дулат Кайыр и его заместитель Жанат Омаров.
Ранее сообщалось, что после резонансного убийства 16-летнего парня в Талгаре ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района.
Напомним, в начале октября в Талгаре в результате конфликта был убит 16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.
Конфликт со смертельным исходом произошел возле магазина, которым владеет отец убитого Шерзата. Изначально предполагалось, что потасовка произошла из-за неоплаченной банки пива, однако МВД и запись с места происшествия опровергают данную версию.
На кадрах видно, как берет несколько банок пива и сигареты. И платит за товар. Позже мужчина вернулся в магазин, чтобы зарядить телефон. А Шерзат выходит на улицу. Тогда между клиентом и подростком произошел конфликт. Через некоторое время появляется подозреваемый с окровавленным лицом. Отец школьника пытается помочь пострадавшему, подавая ему воду. Далее к магазину приезжают друзья задержанного. Теперь отец Шерзата выходит на улицу с неизвестным предметом, похожим на нож", - информирует телеканал КТК.
На улице Шерзат останавливает отца и возвращает его в магазин. Далее происходит драка.
Через несколько дней после убийства сгорел дом семьи погибшего. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. По версии следствия, пожар начался снаружи дома.
По данному делу проходит 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые. На сегодняшний день заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угроз. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта.
Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
Прокуратура будет ходатайствовать об открытом судебном процессе (в онлайн-режиме) над убийцами парня.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
18.10.2024, 13:47 90996
Алматинское метро планируют продлить в сторону аэропорта - Досаев
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Строительство метро, ЛРТ и выделенных линий для автобусов является для города приоритетной задачей, заявил сегодня на встрече с жителями Турксибского района аким Алматы Ерболат Досаев.
Он рассказал о дальнейшем развитии транспортной инфраструктуры города, в частности о строительстве новых станций метро и ЛРТ. По его словам, в предыдущие годы метро строилось невысокими темпами. Сейчас главная задача - дотянуть ветку до станции Калкаман.
Также рассматриваем расширение метрополитена в западном направлении до рынка "Барлык". Там у нас появится новый транспортный пересадочный узел. Также готовится новый проект в западном направлении, в сторону аэропорта. Надеемся, что в следующем году все сдвинется, и мы сможем гораздо более высокими темпами строить метро", - заявил аким.
По его словам, в транспортном каркасе города скоростные виды транспорта, такие как метро, ЛРТ и выделенные линии для автобусов, являются приоритетом. Мастер-план транспортного каркаса утвержден, в следующем году начнутся основные капиталовложения и строительство больших проектов.
На начало года в городе зарегистрировано 700 тыс. машин, и ежедневно в него въезжает 450 тыс. автомобилей. На дорогах находится более миллиона автомобилей. И наш приоритет - сделать развитый общественный транспорт, чтобы люди между выбором собственного автомобиля или проездом в троллейбусе, автобусе, метро, выбрали именно общественный транспорт. Обновление проводим сейчас, транспортную маршрутизацию, выделенные линии добиваем, я надеюсь, 2025-2026 годы будут в транспортном вопросе решающими. Когда развитый общественный транспорт поможет решить проблему увеличения скорости, комфорта, безопасности и экологии", - резюмировал Досаев.
18.10.2024, 12:39 95546
Новая услуга появилась на eGov
Фото: АО НИТ
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На портале eGov появилась новая услуга, позволяющая присвоить или упразднить адрес объекта своей недвижимости онлайн.
Присвоение адреса придает объекту недвижимости официальный статус, который необходим для его последующей идентификации в государственных базах данных. Эта информация позволяет владельцам недвижимости легально распоряжаться своим имуществом. Адрес требуется для подключения к коммунальным системам (электричество, вода, газ), интернета, почтовой доставки и других сервисов", - говорится в информации.
Наличие официального адреса также обеспечивает владельцу защиту прав на имущество в случае правовых споров, поскольку объект недвижимости вносится в адресный регистр. Также без присвоения адреса невозможно последующее заключение сделок с недвижимостью - купля-продажа, дарение, аренда и другие юридические операции.
Чтобы получить услугу, пользователю необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Недвижимость" - "Покупка, продажа, аренда";
- выбрать услугу "Присвоение/упразднение адреса объектов недвижимости";
- подписать услугу с помощью ЭЦП.
В результате получения услуги в личном кабинете пользователя отобразится письмо-уведомление о присвоении/упразднении адреса либо мотивированный отказ. Статус запроса также будет отображаться в личном кабинете с указанием даты получения результата.
18.10.2024, 11:30 98936
Рысбаев освобожден от должности замминистра внутренних дел
Фото: gov.kz
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Айдос Рысбаев освобожден от должности заместителя министра внутренних дел РК, сообщает Акорда.
Напомним, на эту должность Айдос Рысбаев был назначен в 2023 году.
Ранее он работал начальником столичного ДП и начальником департамента криминальной полиции МВД.
18.10.2024, 10:51 100911
Хищение порядка 500 млн тенге бюджетных средств в сфере АПК выявила прокуратура Павлодарской области
Государственное регулирование развития агропромышленного комплекса области подвержено коррупционным рискам
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Павлодар. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Павлодарской области проведена проверка в сфере субсидирования агропромышленного комплекса. Как выяснилось, целевые индикаторы развития агропромышленного комплекса в регионе не достигаются. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Государственное регулирование развития агропромышленного комплекса области подвержено коррупционным рискам. В отдельных случаях для создания мнимого благополучия в данной сфере искажаются отчетные сведения по приобретению сельхозтехники. Фактически процесс субсидирования сведен лишь к формальному приему заявок и распределению бюджетных средств. В результате незаконных действий в сфере развития АПК ущерб государству составил порядка 500 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.
В частности, в прокуратуре сообщили, что двумя сельхозтоваропроизводителями были получены субсидии на приобретение техники на общую сумму 132 млн тенге, которые в последующем потрачены не по целевому назначению.
По выявленным схемам хищения бюджетных средств осуществляется сбор материалов для принятия процессуального решения, в акимат области внесено представление об устранении нарушений законности", - отметили в ведомстве.
17.10.2024, 21:19 124546
Фейком назвали в Минтруда информацию о введении надбавки к пенсиям
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Минтруда сообщили, что информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, о том, что в Казахстане с 1 января 2025 года изменятся подходы осуществления пенсионных выплат из государственного бюджета, не соответствует действительности.
Неизвестные лица распространяют в мессенджерах и социальных сетях недостоверную информацию о том, что якобы межведомственной комиссией разработан законопроект о введении надбавки к пенсиям в размере от 39 000 до 45 000 тенге вместо базовой пенсионной выплаты, в зависимости от трудового стажа", - сообщили в ведомстве.
Напомним, блогеров начали штрафовать за распространение фейков в Республике Казахстан. За январь-июль в едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 77 административных правонарушений по статье 456-2 КоАП (Размещение, распространение ложной информации).
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?