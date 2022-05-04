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Гибель мальчика на картинге: установлен подозреваемый

03.05.2022, 13:33 10021
Гибель мальчика на картинге: установлен подозреваемый
Фото: telegram/orda_kz
ТАЛДЫКОРГАН. 3 МАЯ - Директор картинг-центра выступает в качестве подозреваемого по делу о гибели 10-летнего ребенка в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 306 УК РК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). В качестве подозреваемого в материалах уголовного дела выступает 41-летний директор картинг-центра", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

 
В полиции также отметили, что по делу назначен ряд необходимых экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего.
 

На время расследования в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения "обязательство о явке". Уголовное дело принято в производство следственного управления департамента и взято на контроль", - добавили в ДП Алматинской области.

 
Напомним, в Илийском районе Алматинской области на картингдроме погиб 10-летний мальчик.

 

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В Восточном Казахстане обнаружили останки мужчины, пропавшего в прошлом году

04.05.2022, 09:41 341
В Восточном Казахстане обнаружили останки мужчины, пропавшего в прошлом году
Фото: Noks.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 4 МАЯ - В ВКО обнаружили останки мужчины, пропавшего в октябре прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Житель Семея вышел из дома 27 октября 2021 года и пропал. По данным полиции, с заявлением о розыске обратилась его супруга, сообщает Noks.kz.
 

30 апреля сотрудники полиции обнаружили мумифицированный труп неустановленного мужчины на острове "Бейбітшілік аралы" в 500 метрах от Иртыша. Заявительница опознала в нем своего пропавшего мужа", - рассказали в пресс-службе департамента полиции ВКО.

 
Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины.
 

В Актобе двухлетняя девочка выпала из окна

03.05.2022, 20:52 5141
В Актобе двухлетняя девочка выпала из окна
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 3 МАЯ - Девочка выпала из окна второго этажа. Несчастный случай произошел 28 апреля в многоквартирном доме на улице Жубановых, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мама ребенка в момент падения находилась дома, но не уследила за девочкой, сообщает "Диапазон".
 
С различными травмами ребенка госпитализировали в областную детскую клиническую больницу.
 
2 мая в Усть-Каменогорске с балкона третьего этажа выпал мальчик 2018 года рождения. 
 
13 апреля в Рудном трехлетний мальчик выпал из окна 5-го этажа дома. От полученной травмы мальчик скончался в больнице.
 
В конце марта в Караганде и Сарани из окон выпали дети четырех и трех лет.
 

Четырехлетний мальчик выпал с балкона третьего этажа в Усть-Каменогорске

03.05.2022, 09:40 12726
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 3 МАЯ - В Усть-Каменогорске с балкона третьего этажа выпал мальчик 2018 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инцидент произошел 2 мая в 18.24 на улице Виноградова. В момент падения ребенка в квартире находился отец.
 
Врачи скорой помощи доставили пострадавшего в Центр матери и ребенка.
 
Спасатели ДЧС ВКО напоминают:
 
- большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних;
 
- отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;
 
- никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. Напротив, москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками;
 
- по возможности открывайте окна сверху, а не снизу;
 
- ставьте на окна специальные фиксаторы.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области двое детей выпали из окон. За жизнь одного из них борются медики.
 

В Алматинской области на картинге погиб десятилетний мальчик

02.05.2022, 20:29 22181
В Алматинской области на картинге погиб десятилетний мальчик
АЛМАТЫ. 2 МАЯ - В Илийском районе Алматинской области на картингдроме погиб 10-летний мальчик, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

 
По данным департамента полиции Алматинской области, предварительно мальчик управлял картингом, который протаранил пластмассовые блоки ограждения и столкнулся с припаркованным водовозом ГАЗ-53.
 
Очевидцы отмечают, что гоночный карт выехал за ограждение по инерции от удара следовавшего за ним другого карта, которым якобы управляла женщина. 
 
На месте происшествия находится следственно-оперативная группа Илийской районной полиции. Полицейские выясняют обстоятельства трагедии, устанавливают и опрашивают свидетелей.
 

В ВКО спасли четырехлетнего ребенка, застрявшего во фляге

02.05.2022, 19:41 23451
В ВКО спасли четырехлетнего ребенка, застрявшего во фляге
Фото: скриншот из видео ДЧС ВКО в Instagram
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 МАЯ - В Усть-Каменогорске во дворе частного жилого дома ребенок 2018 года рождения залез во флягу и застрял, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в департаменте по ЧС Восточно-Казахстанской области, о том, что мальчику нужна помощь, сообщила его старшая сестра. 
 
Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО сначала попытались аккуратно вытащить ребенка, но ножки его были зажаты. С помощью специальных инструментов профессионалы разрезали флягу и достали ребенка. Сейчас он в безопасности, в медицинской помощи не нуждается.
 

Такие спасательные операции происходят очень часто. Дети попадают в экстренные ситуации, когда родители недооценивают, насколько опасно оставлять их хотя бы на минуту без присмотра", - отметил старший инструктор-спасатель ДЧС ВКО Арнат Касенов.


 

Рыба продолжает гибнуть из-за обмеления озер в Атырауской области

02.05.2022, 16:30 26581
Рыба продолжает гибнуть из-за обмеления озер в Атырауской области
Фото: Мой ГОРОД
АТЫРАУ. 2 МАЯ - В озерах Атырауской области продолжает гибнуть рыба. В озере Алмагамбет собрали 507 килограммов мертвой рыбы, еще 65 килограммов собрали в озере Безымянном, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Из-за подъема и спада уровня воды в озерах Безымянном и Алмагамбет рыба застряла в зарослях джингила и осталась на мели. Из озера Безымянного собрали 65 килограммов мертвой рыбы, из озера Алмагамбет по последним подсчетам - 507 килограммов. Тем не менее работы продолжаются. В настоящее время задействованы 40 сотрудников Урало-Каспийской бассейновой инспекции и восемь рабочих из села Алга", - цитирует портал "Мой ГОРОД" заместителя председателя Комитета рыбного хозяйства Минэкологии РК Аяна Бахиянова. 

 
Это уже не первый случай массовой гибели рыбы в Казахстане. Так, в Северном Казахстане на арендованном озере Куспек в Айыртауском районе погибло как минимум 100 килограммов пеляди. 
 
А в конце апреля массовая гибель рыбы частиковых пород произошла в Атырауской области.
 

В селе Павлодарской области в пожаре сгорели хозпостройки и сено

02.05.2022, 14:37 28751
В селе Павлодарской области в пожаре сгорели хозпостройки и сено
Фото: ДЧС Алматы
ПАВЛОДАР. 2 МАЯ - В селе Енбек Павлодарской области сгорело сено и несколько домовых построек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщение о горении двух сараев в селе Енбек на улице Хамиева поступило 2 мая в 18.11.
 

Когда пожарные прибыли, выяснилось, что в доме под номером 5/1 горело сено на площади 10 квадратных метров, 5/2 - частично деревянная баня, сарай и сено на 60 квадратных метров, 6/1 - сено на 80 квадратных метров, 9/2 - сарай и сено на площади 40 квадратнхы метров, 10 - сарай и сено на 60 квадратных метров", - сообщает издание Pavlodarnews.kz.

 
В тушении принимали участие пожарный пост села М. Омарова и добровольное пожарное формирование.
 
Пострадавших в результате пожара нет.


Напомним, в Алматы горел двухэтажный супермаркет.
 

В Павлодарской области третьи сутки ищут пропавшего парня

02.05.2022, 13:14 30821
В Павлодарской области третьи сутки ищут пропавшего парня
Фото: instagram/poiskoviki_pavlodara_vita
ПАВЛОДАР. 2 МАЯ - В Павлодарской области третьи сутки ведутся поиски жителя чела Карасук Качирского района, который пропал в ночь с 29 на 30 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации волонтеров, в ночь с 29 на 30 апреля Байток Дархан отдыхал в компании 13 друзей в самодельном домике в поле примерно в одном километре от своего поселка и дома.
 

Компания развлекалась, а после двух ночи Дархан засобирался домой, но туда так и не дошел. Парень пропал", - рассказали волонтеры поискового отряда VITA на странице сообщества в Instagram.

 
Пока поиски не принесли никаких результатов. Дома парня ждут престарелые родители.
 
Информацию о нахождении парня просят сообщить по телефонам: +7 (747) 615 55 63, +7 (777) 334 82 01 .

 

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