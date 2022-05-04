Гибель мальчика на картинге: установлен подозреваемый

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Начато досудебное расследование по части 3 статьи 306 УК РК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). В качестве подозреваемого в материалах уголовного дела выступает 41-летний директор картинг-центра", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
В полиции также отметили, что по делу назначен ряд необходимых экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего.
На время расследования в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения "обязательство о явке". Уголовное дело принято в производство следственного управления департамента и взято на контроль", - добавили в ДП Алматинской области.
Напомним, в Илийском районе Алматинской области на картингдроме погиб 10-летний мальчик.