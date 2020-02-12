Гололёд в Нур-Султане: в ДТП пострадали четверо детей

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане водитель иномарки из-за гололеда не смог удержать машину и врезался в опору уличного освещения, пострадали четверо детей.

Авария произошла сегодня утром, около 08.00.

22-летний водитель, находясь за рулем автомашины марки "КIА CERATO", следуя по проспекту Сарыарка, на пересечении улицы Бигельдинова, не учитывая погодные условия, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на опору уличного освещения. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и четыре несовершеннолетних пассажира, которые с различными травмами доставлены в больницу", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

После оказания медицинской помощи водителя и троих детей отпустили домой, госпитализирована 15-летняя девочка.

По данному факту возбуждено административное производство. Проводится дознание. За прошедшие сутки в столице произошло 80 ДТП, погибших нет. Департамент полиции предупреждает водителей о необходимости соблюдать предельную осторожность в связи с гололедом. Следует соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, особое внимание проявлять при подъезде к пешеходным переходам. Пешеходам тоже следует выполнять требования Правил дорожного движения, не переходить проезжую часть в неустановленных местах. Всем участникам дорожного движения: водителям и пешеходам - необходимо быть предельно бдительными и осторожными", - подчеркнули в пресс-службе.

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