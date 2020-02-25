Атырау. 24 февраля. Kazakhstan Today - Гражданин Китая умер на стройплощадке на Карабатане в Атырауской области, передает Kazakhstan Today.

Утром 22 февраля на территории стройплощадки Интегрированного газохимического комплекса на Карабатане упал, потеряв сознание, 50-летний гражданин Китая. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался, пишет "Ак Жайык"

Накануне вечером работник подрядной организации плохо себя почувствовал и обратился в медицинский пункт, где ему диагностировали повышение артериального давления и оказали медицинскую помощь. Утром на пути в столовую он вновь почувствовал себя плохо, потерял сознание и умер. Медики констатировали, что смерть произошла из-за нарушения мозгового кровообращения.

Как сообщили в ТОО "КРI Inc.", являющемся оператором проекта, вскрытие подтвердило причину смерти - острое нарушение мозгового кровообращения. У умершего не было симптомов коронавируса - высокой температуры, кашля или боли в горле.

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