Алматы. 11 октября. Kazakhstan Today - Из-за подозрительного предмета в одном из торговых домов Алматы эвакуируют людей, передает Kazakhstan Today.

Департамент полиции Алматы сообщает, что в настоящее время в торговом доме, расположенном по улице Розыбакиева в Бостандыкском районе города, экстренными и оперативными службами города проводятся проверочные мероприятия по случаю обнаружения подозрительного предмета.

"В рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения, осуществлена эвакуация персонала торгового дома, патрульными экипажами проводится отвод транспортных средств. Вместе с тем полиция Алматы призывает граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике, руководствоваться лишь официальной информацией от служб, а также отнестись с пониманием к проводимым поисковым мероприятиям", - сообщили в департаменте полиции города Алматы.





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