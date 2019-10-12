Алматы. 11 октября. Kazakhstan Today - В Алматы осудили мужчину, готовившего теракты в торговых центрах, передает Kazakhstan Today.

Вступил в законную силу приговор Алмалинского районного уголовного суда Алматы об осуждении на 10 лет лишения свободы гражданина РК Битимбаева А.Ж. по фактам приготовления к акту терроризма, пропаганды терроризма, разжигания религиозной вражды и незаконного хранения огнестрельного оружия", - сообщили в Комитете национальной безопасности РК.

По информации ведомства, он попал в поле зрения КНБ как приверженец деструктивной религиозной идеологии и сторонник запрещенной в Республике Казахстан международной террористической организации "ДАИШ".

В ходе проверки была получена информация о подготовке им терактов с использованием взрывчатки в местах массового скопления населения под влиянием агитации "ДАИШ" в Интернете. После совершения атаки он намеревался перебраться в Сирию для вступления в ряды зарубежных боевиков и продолжения террористической деятельности. Для срыва указанных замыслов Битимбаева в апреле текущего года в Алматы произведено его задержание силами КНБ с привлечением органов внутренних дел", - проинформировали в КНБ.

При обыске у него изъяты огнестрельное и травматическое оружие, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, схемы трёх торгово-развлекательных центров, маска и перчатки.

Вина Битимбаева полностью доказана свидетельскими показаниями, вещественными и иными доказательствами", - пояснили в ведомстве.

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