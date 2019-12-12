Из ночного клуба в Нур-Султане эвакуировано более 50 человек из-за сообщения о взрывном устройстве

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - В связи с сообщением о заложенном взрывном устройстве в ночном клубе в Нур-Султане эвакуировано более 50 человек, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции Нур-Султана, 11 декабря, в 04.20, на канал 102 позвонила посетительница увеселительного заведения, сообщив, что к ней подошел неизвестный мужчина, который сказал, что заминировал ночной клуб, расположенный по улице Бейбитшилик.

"На место вызова незамедлительно выехали все экстренные службы. По "горячим следам" задержан 30-летний ранее судимый житель столицы. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится досудебное расследования. В ходе проверки сотрудниками полиции опасных и запрещенных предметов не обнаружено. Эвакуировано более 50 посетителей и персонала ночного клуба", - проинформировали в полиции.

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждают об ответственности за заведомо ложные сообщения. Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена статьей 273 Уголовного кодекса РК и наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей, либо ограничением или лишением свободы сроком до 5 лет.

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