Из задымленного подъезда в Усть-Каменогорске эвакуировали 20 человек

Усть-Каменогорск. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске из задымленного подъезда спасатели эвакуировали 20 жителей, передает Kazakhstan Today.





В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщили, что 13 февраля один из подъездов пятиэтажного дома по улице Назарбаева заполнился дымом. Выяснилось, что в квартире на первом этаже мужчина оставил пищу на плите без присмотра. Дым подгоревшей еды распространился по всему подъезду. Прибывшими на место происшествия спасателями по лестничному маршу эвакуировано 20 жителей, из них 5 детей.

Из задымленного жилого помещения огнеборцами спасен хозяин, 1961 года рождения, которого госпитализировали с признаками отравления продуктами горения. За нарушение правил пожарной безопасности, согласно статье 410 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", владелец квартиры будет привлечен к административной ответственности", - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

В ДЧС ВКО напомнили, что нельзя покидать кухню и оставлять готовящуюся пищу без присмотра.

Не держите рядом с плитой полотенца, бумагу, прихватки и другие воспламеняющиеся предметы. Не оставляйте в разогретой сковороде деревянные ложки. Наполняйте сковороду маслом не более чем на треть. Масло – горючая жидкость, способная к самовоспламенению при температуре выше 350 градусов по Цельсию. Не кладите на сковороду мокрые продукты, перед жаркой протрите их полотенцем - это предотвратит разбрызгивание масла. Держите электрические кабели подальше от плиты. Не заливайте горячее масло водой", - предупредили в ДЧС ВКО.

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