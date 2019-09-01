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Кафе "Достык" горело в Алматы

31.08.2019, 10:01 17605
Алматы. 31 августа. Kazakhstan Today - Кафе "Достык" горело в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 

30 августа, в 19.18, на пульт 101 Алматы поступило сообщение о пожаре в кафе "Достык" по улице Наманганской. Возгорание произошло в кафе с последующим распространением огня на пристроенный магазин. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

 
Принятыми мерами пожар локализован в 19.32 и ликвидирован в 19.37. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. 
 
В тушении пожара были задействованы 14 сотрудников и шесть единиц пожарной техники ДЧС Алматы.
 
Напомним, несколько дней назад в Алматы горела кровля двухэтажного кафе по улице Брусиловского
 

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