Алматы. 31 августа. Kazakhstan Today - Кафе "Достык" горело в Алматы, передает Kazakhstan Today.

30 августа, в 19.18, на пульт 101 Алматы поступило сообщение о пожаре в кафе "Достык" по улице Наманганской. Возгорание произошло в кафе с последующим распространением огня на пристроенный магазин. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Принятыми мерами пожар локализован в 19.32 и ликвидирован в 19.37. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В тушении пожара были задействованы 14 сотрудников и шесть единиц пожарной техники ДЧС Алматы.

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