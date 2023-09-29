Караганда осталась без электричества из-за крупной аварии на ТЭЦ-3

Ежегодно в стране регистрируется более 600 случаев лесных пожаров

Фото: Kazakhstan Today

Рассказать друзьям

Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За 5 лет в Казахстане произошло 3 тысяч лесных пожаров на общей площади 610 тысяч гектаров леса с ущербом порядка 30 млрд тенге, сообщил генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов на заседании коллегии по рассмотрению состояния законности в сфере охраны лесов.





По данным Генпрокуратуры, ежегодно в стране регистрируется более 600 случаев лесных пожаров.





В ходе заседания озвучен ряд ключевых проблем, выявленных прокурорами в ходе проверок и расследования крупных пожаров, произошедших в области Абай и Костанайской области.





В их числе отсутствие четких алгоритмов тушения пожаров, должного взаимодействия между подразделениями министерств экологии и по чрезвычайным ситуациям, систем раннего обнаружения пожаров, ветхое состояние техники, неподготовленность лесников к оперативному тушению пожаров и другие проблемы.





В этой связи в целях устранения причин и условий, повлекших чрезвычайные ситуации, Генеральной прокуратурой в правительство внесено представление.





Особое внимание уделено вопросам борьбы с незаконными рубками леса, а также некачественного проведения лесными учреждениями мероприятий по его воспроизводству, в том числе расширению зеленого пояса столицы.





Генпрокурор также указал на снижение выявляемости административных и уголовных правонарушений в этой сфере и подчеркнул необходимость повышения эффективности работы по пресечению незаконных схем хищения леса.





Прокурорам на местах поручено скоординировать работу ведомств и обеспечить качественный надзор по уголовным делам данной категории.





По итогам обсуждений выработан ряд рекомендаций для уполномоченных органов.





В частности, Министерству экологии и природных ресурсов рекомендовано принять нормативные акты, регламентирующие алгоритмы тушения пожаров и нормативы оснащения, изыскать средства для закупа техники, проработать вопросы повышения оплаты труда и социальной защиты лесников.





Напомним, руководство "Семей орманы" обратилось за помощью к Федерации профсоюзов. По словам работников лесничества, после пожара не получили ни одной пожарной машины.





8 июня на территории Батпаевского лесничества области Абай возник пожар. Всего за сутки площадь возгорания увеличилась с 3 до 30 тысяч гектаров. Позже площадь пожара выросла еще в 2 раза и превысила 60 тысяч гектаров. Во время пожара была потеряна связь с 14 работниками лесничеств. Все они погибли . Также в районе пожара 10 июня пропал тракторист. Тело пропавшего обнаружили 13 июня, он скончался от острой сердечной недостаточности. Из-за пожара был уволен министр по ЧС Юрий Ильин.



