28.09.2023, 11:00 33791
Караганда осталась без электричества из-за крупной аварии на ТЭЦ-3 Дополнено
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Караганда. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Караганда осталась без электричества из-за аварии на ТЭЦ-3, сообщает пресс-служба акимата города.
В городе произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в виде срабатывания защиты, в результате чего отключилось распределительное устройство 220 киловатт, информирует ekaraganda.kz.
Причины и обстоятельства выясняются. Количество абонентов, оставшихся без электроснабжения, также уточняется.
По предварительным данным, электроэнергии нет во всех районах города. Возникли проблемы со связью и с холодным водоснабжением. Не работают светофоры, отмечает издание.
Сообщается, что на главной улице Караганды - проспекте Бухар жырау по состоянию на 10.30 также не работают светофоры.
Дополнено, 28.09.2023, 11.49
Аварию на ТЭЦ прокомментировал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.
Произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в виде срабатывания защиты, в результате чего отключилось ОРУ 220 кВ. Причины и обстоятельства выясняются. Количество абонентов без электроснабжения уточняется", - сообщил аким в Instagram.
Напомним, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене. Прошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана.
Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года. Во время визита в Павлодарскую область глава государства Касым-Жомарт Токаев проверил ход подготовки к предстоящему отопительному сезону внутриквартальных и магистральных сетей, а также посетил Экибастузскую ТЭЦ.
Президент заявил, что ситуация, произошедшая прошлой зимой, ни в коем случае повториться не может ни в этом городе, ни в других городах.
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29.09.2023, 17:28 5926
Смертельное ДТП в Караганде: водителя автобуса осудили на 9 лет
Фото: telegram/ekarkz
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Караганда. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Караганды приговорил водителя автобуса, по вине которого погибли два человека, к 9 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда.
Суд установил, что ДТП произошло по вине водителя автобуса, который при съезде с моста нарушил ПДД, должным образом не оценив дорожную обстановку, выехал на полосу встречного движения и, не приняв меры к снижению скорости, совершил столкновение с автобусом маршрута № 41 под управлением водителя В., следовавшего во встречном направлении по своей полосе движения.
В результате полученных телесных повреждений водитель В. и пассажир Қ. скончались, 5 пассажирам причинен тяжкий вред здоровью, 12 пассажирам - вред средней тяжести, легкий вред здоровью 8 лицам", - говорится в постановлении.
Вина водителя доказана показаниями свидетелей - пассажиров маршрутных автобусов. Также суд рассмотрел протокол осмотра места происшествия, схемы и видеозаписи с камер.
По делу проведены все необходимые экспертизы.
Прокурор просил назначить О. наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Потерпевшая сторона просила - назначить максимальное наказание", - сообщает суд.
Суд назначил водителю автобуса 9 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на максимальный срок - 7 лет.
Суд также рассмотрел гражданские иски потерпевших, часть из которых удовлетворена, часть передана на рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, 25 ноября в Караганде произошло лобовое столкновение автобусов, в результате которого погибли один из водителей и пассажир. Еще 18 человек были госпитализированы, из них четверо - в тяжелом состоянии.
29.09.2023, 12:09 11306
В Астане автомобиль протаранил автобусную остановку
В результате ДТП пострадали несколько человек
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Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 29 сентября, в 08.31 водитель Mеrcedes-Benz, следуя по улице Байтурсынова в сторону улицы Жургенова, при перестроении создал аварийную обстановку автомобилю Mazda, который следовал в попутном направлении прямо, сообщает пресс-служба ДП столицы.
Не справившись с рулевым, водитель Mazda протаранил автобусную остановку. Несколько человек получили травмы. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Проводится дознание.
28.09.2023, 16:21 29011
Лесные пожары в Казахстане нанесли ущерб в 30 млрд тенге
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За 5 лет в Казахстане произошло 3 тысяч лесных пожаров на общей площади 610 тысяч гектаров леса с ущербом порядка 30 млрд тенге, сообщил генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов на заседании коллегии по рассмотрению состояния законности в сфере охраны лесов.
По данным Генпрокуратуры, ежегодно в стране регистрируется более 600 случаев лесных пожаров.
В ходе заседания озвучен ряд ключевых проблем, выявленных прокурорами в ходе проверок и расследования крупных пожаров, произошедших в области Абай и Костанайской области.
В их числе отсутствие четких алгоритмов тушения пожаров, должного взаимодействия между подразделениями министерств экологии и по чрезвычайным ситуациям, систем раннего обнаружения пожаров, ветхое состояние техники, неподготовленность лесников к оперативному тушению пожаров и другие проблемы.
В этой связи в целях устранения причин и условий, повлекших чрезвычайные ситуации, Генеральной прокуратурой в правительство внесено представление.
Особое внимание уделено вопросам борьбы с незаконными рубками леса, а также некачественного проведения лесными учреждениями мероприятий по его воспроизводству, в том числе расширению зеленого пояса столицы.
Генпрокурор также указал на снижение выявляемости административных и уголовных правонарушений в этой сфере и подчеркнул необходимость повышения эффективности работы по пресечению незаконных схем хищения леса.
Прокурорам на местах поручено скоординировать работу ведомств и обеспечить качественный надзор по уголовным делам данной категории.
По итогам обсуждений выработан ряд рекомендаций для уполномоченных органов.
В частности, Министерству экологии и природных ресурсов рекомендовано принять нормативные акты, регламентирующие алгоритмы тушения пожаров и нормативы оснащения, изыскать средства для закупа техники, проработать вопросы повышения оплаты труда и социальной защиты лесников.
Напомним, руководство "Семей орманы" обратилось за помощью к Федерации профсоюзов. По словам работников лесничества, после пожара не получили ни одной пожарной машины.
8 июня на территории Батпаевского лесничества области Абай возник пожар. Всего за сутки площадь возгорания увеличилась с 3 до 30 тысяч гектаров. Позже площадь пожара выросла еще в 2 раза и превысила 60 тысяч гектаров. Во время пожара была потеряна связь с 14 работниками лесничеств. Все они погибли. Также в районе пожара 10 июня пропал тракторист. Тело пропавшего обнаружили 13 июня, он скончался от острой сердечной недостаточности. Из-за пожара был уволен министр по ЧС Юрий Ильин.
На встрече с пострадавшими глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании. По его словам, министерство дало неправильный прогноз по масштабу бедствия. Родственники погибших лесников пожаловались Токаеву на отсутствие в лесничестве необходимого снаряжения и техники. Одна из женщин рассказала, что ее муж был вынужден поехать на службу на собственном автомобиле из-за постоянного отсутствия служебных машин и запчастей.
28.09.2023, 12:35 31956
В Караганде восстановили электроснабжение
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Караганда. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК занимается расследованием технологического нарушения на ТЭЦ-3 Караганды, из-за которого город остался без электроснабжения.
Вследствие произошедшего короткого замыкания на открытом распределительном устройстве 220 кВ ТЭЦ-3 ТОО "Караганада-Энергоцентр" и дальнейшем перегрузе линий электроперадчи 110 кВ, связывающих ТЭЦ-3 Караганды и ГРЭС Топар, произошло полное снижение генерации на указанных электростанциях. Ввиду снижения выработки введены ограничения по промышленным потребителям г. Караганды и Карагандинской области порядка 350 МВт", - пояснили в ведомстве.
В настоящее время работа указанных электростанций восстановлена.
Ситуация находится на контроле Министерства энергетики и акимата Карагандинской области.
Информацию подтвердили в акимате Караганды.
Ситуация по электричеству в городе стабилизирована, электроснабжение восстановлено", - говорится в информации, опубликованной на instagram-странице акимата.
Ранее сообщалось, что Караганда осталась без электричества из-за крупной аварии на ТЭЦ-3.
26.09.2023, 20:23 64451
В Казахстане с начала года почти 500 человек погибли в результате ЧС
За первые 8 месяцев в стране было зарегистрировано более 8 тысяч чрезвычайных ситуаций и происшествий
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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава МЧС Сырым Шарипханов рассказал о количестве пострадавших и погибших в результате ЧС в Казахстане в 2023 году.
За 8 месяцев в Казахстане зарегистрировали более 8 тысяч ЧС и происшествий, в результате которых пострадали 1250 человек. Из них 495 человек погибли. Общий материальный ущерб составил более 9 млрд тенге.
Спасено около 9 тысяч человек, более 9 тысяч человек было эвакуировано из зон ЧС и свыше 3,5 тысячи пострадавших получили первую медицинскую помощь. Сотрудники МЧС совершили около 60 тысяч выездов в ходе выполнения задач.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят систему раннего обнаружения лесных пожаров, которая позволит в режиме реального времени выявлять очаги возгорания и оперативно передавать информацию уполномоченным органам.
26.09.2023, 14:02 68381
Во всех школах пройдут проверки после падения ученика с лестницы - омбудсмен
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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Во всех школах пройдут проверки после падения и травмирования ученика в одной из школ Астаны, сообщила уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.
По словам детского омбудсмена, родители пострадавшего мальчика сняли претензии со школы, где произошел инцидент.
Хотя я считаю, что это преступная халатность - между перилами и лестницей отсутствовало ограждение. Каким образом принимали школу к началу учебного года, сейчас идет проверка (...) Также во всех школах пройдут рейды", - сообщила Закиева на своей странице в соцсетях.
Она также сообщила о состоянии школьника. По ее словам, мальчик в хорошем настроении. Медицинский консилиум решил, что потребности в операции нет.
Напомним, учащийся школы-гимназии № 14 Астаны упал с лестницы, когда поднимался на второй этаж, и был серьезно травмирован. Выяснилось, что на лестнице не было ограждений. По данному инциденту заведено уголовное дело на руководство школы. Директор учебного заведения был снят с должности.
26.09.2023, 11:53 70601
Отравление в спеццентре Карагандинской области: причину еще не выявили
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Причину массового отравления детей в центре оказания специальных социальных услуг еще не выявили, сообщила в кулуарах правительства министр здравоохранения Ажар Гиният.
По поводу выявления причины следственные органы еще проводят проверку", - заявила министр.
По ее словам, на сегодняшний день на лечении находятся пятеро детей.
По основному диагнозу, по отравлению токсическим веществом - дети выздоровели. Сегодня дети находятся в реабилитационном отделении и течение 21 дня они будут получать реабилитацию", - добавила Ажар Гиният.
Как сообщалось ранее, массовое отравление произошло в двух группах для мальчиков в воскресенье, 30 июля. Известно о 14 пострадавших. На рвоту и температуру дети начали жаловаться в воскресенье вечером. Один 13-летний мальчик скончался от интоксикации в результате дыхательной и сердечной недостаточности. В учреждении, где проживают 160 особенных детей, начали проверку.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что клинические признаки у госпитализированных из центра оказания специальных социальных услуг Карагандинской области детей не характерны для пищевого отравления.
Создана специальная комиссия для проведения расследования, по результатам которого будет получена официальная информация о причине произошедшего инцидента.
25.09.2023, 18:12 78781
Падение ученика в лестничный пролет в Астане: уволен директор школы
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане директора школы-гимназии, в которой ученик упал в лестничный пролет, уволили, сообщает пресс-служба акимата столицы.
Директора школы-гимназии № 14 в связи с происшествием уволили с занимаемой должности", - проинформировали в акимате.
Напомним, учащийся школы-гимназии № 14 Астаны упал с лестницы, когда поднимался на второй этаж. При этом перила в учебном заведении есть. Со слов мальчика, его толкнул одноклассник. На место незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи.
Как сообщили в управлении общественного здравоохранения Астаны, пациента госпитализировали в многопрофильную городскую детскую больницу № 2 с предварительным оповещением стационара и оказанием полного объема первой медицинской помощи. При поступлении его осмотрели все специалисты, сейчас он получает лечение в профильном отделении нейрохирургии.
Общее состояние школьника оценивается как средней степени тяжести, в динамике с улучшением. Лечение получает по протоколу черепно-мозговой травмы, на данный момент в оперативном лечении не нуждается.
При этом в ведомстве уточнили, что в коме он не был, находится в сознании, стабилен.
Между тем в управлении полиции района Сарыарка 19 сентября 2023 года по данному факту начато досудебное расследование по статье 141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей).
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?