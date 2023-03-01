Кто строит в горах - наши будущие клиенты - глава МЧС о сошедшем в Алматинской области оползне
Фото: ДЧС Алматинкой области
Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин прокомментировал сошедший в Алматинской области оползень, передает корреспондент агентства.
Отвечает, еще раз говорю, что не только МЧС за эти процессы. Должны, в том числе, смотреть и местные исполнительные органы, которые дают разрешение на отвод земли, разрешение на строительство. Ну и сами жители. Видно явно, что там подрезанные склоны (...) Как я всегда говорю, кто строит в горах - это наши будущие клиенты, потому что, к сожалению, и тектонические процессы продолжаются, сейсмоопасные участки, и в том числе ослабление грунта, приводят к тому, что произошло вчера. То построенное сооружение, подпорная стена, естественно, невысокий имеет уровень, соответственно, она не могла спасти от 12-15 метрового оползня, который находится выше", - сообщил министр.
По его словам, сейчас работают подразделения Казселезащиты.
Мы передадим эти материалы уже непосредственно в правоохранительные органы для того, чтобы расследовали, кто отводил данные земельные участки и на каком основании давали разрешение на строительство", - добавил Юрий Ильин.
Напомним, в коттеджном городке Бурабай села Бесагаш Талгарского района сошел оползень.
В связи с выпадением осадков в виде дождя и снега в период с 25 на 26 февраля 2023 года произошло переувлажнение почвы, в результате чего произошел самопроизвольный сход грунта со склона горы в сторону двух частных жилых домов по улице Баянаул через защитное ограждение - бетонную подпорную стену", - проинформировали в ДЧС.
Отмечается, что сошедший грунт повредил оконные проемы одного из домов. Еще в одном доме от удара появились трещины в стенах. Жертв и пострадавших нет.
Ранее жители алматинских предгорий потребовали запретить строительство жилых комплексов рядом с их домами из-за опасности оползней.
В июне прошлого года акимат Алматы разработал новые градостроительные регламенты застройки функциональных зон территории города. В новых правилах застройки предлагается ограничить высотность жилых зданий на территории южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова, восточнее Восточной объездной дороги (ВОАД) путем установления регламента переменной этажности до 9 этажей.
Кроме того, предложено запретить новое строительство зданий любого назначения на склонах горных прилавков и на самих прилавках с крутизной склона 15 градусов и более, так как строительство на таких склонах создает опасность оползневых явлений и требует специальных мероприятий.
Ранее экологии выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений.
Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий. Напомним, город Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в радиусе 80 километров от города происходит до 200 слабых землетрясений. При этом, как отметили в ДЧС города, землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По территории города проходят около 30 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности города.