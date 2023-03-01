Кто строит в горах - наши будущие клиенты - глава МЧС о сошедшем в Алматинской области оползне  

Фото: ДЧС Алматинской области

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Алматы. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Видео сошедшего оползня в поселке Бесагаш Алматинской области распространяется в соцсетях, передает корреспондент агентства.





Как сообщили в областном ДЧС, информация о самопроизвольном сходе грунта в селе Бесагаш Талгарского района Алматинской области поступила 27 февраля 2023 года в 09.50.





В коттеджном городке Бурабай села Бесагаш Талгарского района предварительно в связи с выпадением осадков в виде дождя и снега в период с 25 на 26 февраля 2023 года произошло переувлажнение почвы, в результате чего произошел самопроизвольный сход грунта со склона горы в сторону двух частных жилых домов по улице Баянаул через защитное ограждение - бетонную подпорную стену", - проинформировали в ДЧС.





ДЧС Алматинской области





Отмечается, что сошедший грунт повредил оконные проемы одного из домов. Еще в одном доме от удара появились трещины в стенах. Жертв и пострадавших нет.





ДЧС Алматинской области





На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники департамента по ЧС, ГУ "Казселезащита", местных исполнительных органов. Создана комиссия по установлению точной причины происшествия и причиненного ущерба.





Ориентировочный объем сошедшего грунта составляет 360 кубометров. Четверо жильцов одного из домов находятся у соседей, пятеро жильцов другого находятся в Алматы", - уточнили в департаменте по ЧС.







По данным паблика kris_p_talgar в Instagram, первые случаи обвала грунта в коттеджном городке Бурабай начались в 2017 году и продолжаются по сей день.





Дополнено. 28.02.2023, 13.30





В кулуарах правительства министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин прокомментировал сошедший в Алматинской области оползень.





Отвечает, еще раз говорю, что не только МЧС за эти процессы. Должны, в том числе, смотреть и местные исполнительные органы, которые дают разрешение на отвод земли, разрешение на строительство. Ну и сами жители. Видно явно, что там подрезанные склоны (...) Как я всегда говорю, кто строит в горах - это наши будущие клиенты, потому что, к сожалению, и тектонические процессы продолжаются, сейсмоопасные участки, и в том числе ослабление грунта, приводят к тому, что произошло вчера. То построенное сооружение, подпорная стена, естественно, невысокий имеет уровень, соответственно, она не могла спасти от 12-15 метрового оползня, который находится выше", - сообщил министр.









По его словам, сейчас работают подразделения Казселезащиты.





Мы передадим эти материалы уже непосредственно в правоохранительные органы для того, чтобы расследовали, кто отводил данные земельные участки и на каком основании давали разрешение на строительство", - добавил Юрий Ильин.





Как сообщалось ранее, алматинцы опасаются оползня из-за среза горы в микрорайоне Кенсай.





Стоит отметить, что для предгорной зоны города Алматы характерны обвалы и оползни. Оползнеопасные участки расположены в шести районах города. Наиболее оползнеопасные: гора Коктобе, Кенсай, Широкая Щель, поселок Юбилейный, Бутаковское ущелье, частные жилые дома в микрорайонах и садоводческих обществах на присоединенных территориях в микрорайонах Алатау, Алмаарасан, Нурлытау, Жайлау, Кок-шокы, Ремизовское ущелье, Карагайлы, Рахат, Курамыс, Актобе, Эдельвейс, Пищевик, Арман, Казахстан-2030, Алатау, Медеу, Монтажник, Алма и др.





Ранее жители алматинских предгорий потребовали запретить строительство жилых комплексов рядом с их домами из-за опасности оползней.





В июне прошлого года акимат Алматы разработал новые градостроительные регламенты застройки функциональных зон территории города. В новых правилах застройки предлагается ограничить высотность жилых зданий на территории южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова, восточнее Восточной объездной дороги (ВОАД) путем установления регламента переменной этажности до 9 этажей.





Кроме того, предложено запретить новое строительство зданий любого назначения на склонах горных прилавков и на самих прилавках с крутизной склона 15 градусов и более, так как строительство на таких склонах создает опасность оползневых явлений и требует специальных мероприятий.





Ранее экологии выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.





Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений.





Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий. Напомним, город Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в радиусе 80 километров от города происходит до 200 слабых землетрясений. При этом, как отметили в ДЧС города, землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По территории города проходят около 30 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности города.