Машина скорой помощи опрокинулась в Усть-Каменогорске

Фото: предоставлено очевидцем
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 31 АВГУСТА - Столкновение двух авто случилось днем 31 августа на пересечении улиц Утепова и Жастар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Водитель "скорой", у которой были включены проблесковые маячки, но выключен специальный звуковой сигнал, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Мужчина не убедился в том, что водитель Nexia, выезжающего на перекресток, уступает дорогу, сообщает YK-news.kz.
В отношении водителя скорой помощи составлен административный протокол.