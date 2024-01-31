Многоквартирный дом частично обрушился в результате взрыва в Карагандинской области

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Актау. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Трое мужчин устроили поножовщину возле частного детского сада "Дарын" в 8-м микрорайоне.





Инцидент произошел днем 28 января, сообщает Lada





Как удалось выяснить у жильцов, 28 января в обеденное время на улице послышались крики. Оказалось, что позади дома произошла перепалка между тремя мужчинами. Один из них держал в руках нож, которым нанес удары своему оппоненту, находившемуся уже на земле. Третий же пытался их разнять. В итоге мужчина с ножом развернулся и удалился. В нем жильцы дома узнали своего соседа, который проживает на первом этаже с семьей", - пишет источник.





На место происшествия прибыла полиция. Вскоре за ней приехала карета скорой помощи, которая забрала пострадавшего.





После поножовщины у ограждения частного детского сада "Дарын" было много крови, которую позже засыпали песком.





Lada.kz





В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).





Это деяние наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 млн 692 тыс. тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.





В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.





23 января во время массовой драки в Кульсары был убит школьник.





21 января жестокая драка с применением арматуры произошла в Семее. Серьезно пострадал мужчина.





3 января в Актобе двое подростков скончались от ножевых ранений в результате групповой драки.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".



