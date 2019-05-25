На Каламкасе снова произошел выброс газоводяной смеси

Сегодня, в 13.14, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о горении травостоя в дачном обществе "Ракета" близ Петропавловска. Ликвидация пожара проходила в условиях сильного ветра, порывы которого достигали 18 метров в секунду.