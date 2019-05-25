На Каламкасе снова произошел выброс газоводяной смеси

Актау. 24 мая. Kazakhstan Today - На месторождении Каламкас в Мангистауской области произошел выброс газоводяной смеси, передает Kazakhstan Today.
Фонтан забил из-под земли вчера ранним утром. К вечеру удалось лишь снизить напор, сообщает телеканал КТК.
На помощь местным спасателям отправили ближайшее подразделение из области.
Напомним, в марте такой же выброс на месторождении спровоцировал экологическую аварию. Тогда загорелась нефтяная скважина, потушить ее не могли трое суток. Была создана спецкомиссия для расследования причин аварии.
Причиной ЧП стала неправильная герметизация оборудования. Ущерб экологии оценили в миллион тенге. Подрядная компания "СиБу" тогда уволила 14 человек, работавших на месторождении.
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