На руднике в Карагандинской области погиб проходчик
ТОО "Оркен" входит в состав АО "АрселорМиттал Темиртау"
Караганда. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На руднике ТОО "Оркен" погиб проходчик 1984 года рождения, сообщили в пресс-службе компании.
Несчастный случай на руднике, по сообщению ТОО "Оркен", произошел 6 сентября.
По факту гибели 39-летнего проходчика создана спецкомиссия, ведется расследование.
Руководство и коллектив ТОО "Оркен-Атасу" выражают свои искренние соболезнования. Вся необходимая поддержка семье погибшего будет оказана в соответствии с коллективным договором", - пообещали на предприятии.
Согласно информации, размещенной на сайте компании, ТОО "Оркен" входит в состав АО "АрселорМиттал Темиртау". Железорудный департамент (ТОО "Оркен") представляет собой комплекс из четырех предприятий Казахстана: Лисаковского филиала ТОО "Оркен" (Костанайская область), представительства "Оркен-Кентобе" ТОО "Оркен" (Карагандинская область), представительства "Оркен-Атансор" ТОО "Оркен" (Акмолинская область), представительства "Оркен-Атасу" ТОО "Оркен" (Карагандинская область).
Основная деятельность - добыча, переработка и обогащение железной руды месторождений Лисаковск, Кентобе, Атасу, Атансор и последующая поставка готовой продукции, железорудного концентрата, основному потребителю - АО "АрселорМиттал Темиртау".
Напомним, 17 августа в 10.05 в шахте, принадлежащей АМТ, произошло возгорание конвейерной ленты. Был введен план ликвидации аварии. В момент происшествия под землей находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность. В результате ЧП погибли пять человек.
Создана специальная комиссия по расследованию аварии, в состав которой вошли представители всех ответственных государственных органов.
Также по факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ). Ряд экспертиз назначен в рамках расследования аварии на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау". Их будут проводить казахстанские и международные организации.
Позже еще один пожар произошел на шахте "Саранская".
Ранее сообщалось, что в рейтинге промбезопасности Казахстан далек от стран, где люди практически не гибнут на производстве. В прошлом году на своих рабочих местах в РК погибли более 200 человек, в этом - уже 74.