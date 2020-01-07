На руднике в ВКО с воскресенья ведется операция по спасению заблокированного горной массой рабочего

Сразу после получения информации о происшествии весь работавший под землей персонал был поднят на поверхность, а обводненный участок изолирован. На тот момент была потеряна связь с бурильщиком шпуров, работавшим на месте", - пишет YK-news.kz со ссылкой на ТОО "Казцинк".
По информации компании, создан штаб спасательной операции. Ночью 6 января удалось установить связь с сотрудником. Сейчас все силы направлены на то, чтобы оперативно добраться до него. Задействованы лучшие компетентные специалисты и техника.
Кроме того, на месте организовано дежурство медицинской бригады.
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