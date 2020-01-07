На руднике в ВКО с воскресенья ведется операция по спасению заблокированного горной массой рабочего

Усть-Каменогорск. 6 января. Kazakhstan Today - Вчера на Риддер-Сокольном руднике Риддерского ГОКа один из участков был заблокирован обводненной горной массой, передает Kazakhstan Today.

Сразу после получения информации о происшествии весь работавший под землей персонал был поднят на поверхность, а обводненный участок изолирован. На тот момент была потеряна связь с бурильщиком шпуров, работавшим на месте", - пишет YK-news.kz со ссылкой на ТОО "Казцинк".

По информации компании, создан штаб спасательной операции. Ночью 6 января удалось установить связь с сотрудником. Сейчас все силы направлены на то, чтобы оперативно добраться до него. Задействованы лучшие компетентные специалисты и техника.

Кроме того, на месте организовано дежурство медицинской бригады.

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