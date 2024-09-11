10.09.2024, 18:48 6351
На станции Астана произошла утечка серной кислоты из вагона-цистерны
Фото: пресс-служба департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте
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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 10 сентября от диспетчера станции Астана поступила информация о разливе серной кислоты из железнодорожной цистерны грузового поезда, сообщает пресс-служба департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте.
Грузовые цистерны, направлявшиеся из Челябинска в Жанатас, находились на втором пути предгорочного парка станции Астана. При проверке вагонов железнодорожные работники выявили трещину, через которую произошел разлив серной кислоты.
Сотрудниками департамента и филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" города Астаны были отобраны пробы атмосферного воздуха на наличие серной кислоты. По результатам исследований превышения предельно допустимых концентраций не выявлено.
Утечка серной кислоты устранена. Пострадавших нет.
Напомним, в начале июня в Жетысуской области произошла утечка серной кислоты из вагона-цистерны.
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10.09.2024, 12:55 10071
Взрывы боеприпасов в Таразе: с виновников взыскали многомиллиардный ущерб
В результате ЧП погибли 18 человек, пострадали несколько жителей
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Шымкент. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по гражданским делам Шымкента рассмотрел дело по иску Министерства обороны РК к четверым ответчикам о взыскании в доход государства суммы ущерба в размере свыше 23 млрд тенге, сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, трагедия произошла 26 августа 2021 года в Байзакском районе Жамбылской области. На складе инженерных боеприпасов начался пожар, который привел к взрывам. Погибли 18 человек, пострадали несколько жителей. Государству и физическим лицам был причинен ущерб в крупном размере.
Вина ответчиков доказана вступившим в законную силу приговором военного суда Шымкентского гарнизона от 20 октября 2023 года и апелляционным приговором уголовной судебной коллегии Военного суда Республики Казахстан от 13 марта 2024 года", - проинформировали в суде.
С ответчиков взыскали материальный ущерб в размере 23 764 530 881 тенге.
Решение не вступило в законную силу.
09.09.2024, 12:35 23481
Массовое отравление школьников в Мангистауской области: по делу создана следственная группа Дополнено
Фото: gov.kz
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Актау. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По делу о массовом отравлении школьников в селе Бесшокы Мангистауской области создана следственная группа, сообщает акимат региона.
В следственную группу, сформированную при координации областной прокуратуры, вошли представители департаментов экономических расследований и полиции. Сегодня ожидаются результаты проб еды, взятых со школьной столовой. Согласно правилам департамента санитарно-эпидемиологического надзора Мангистауской области, результаты лабораторных исследований будут опубликованы завтра", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что сформированная следственная группа примет меры по результатам проверки.
На сегодняшний день врачами проведен осмотр 460 детей, из них 377 направлены под амбулаторное наблюдение. В областную детскую инфекционную больницу поступило 83 ребенка. Двое переведены из реанимации в общую палату. Общая ситуация стабильная. Здоровье школьников улучшается. Ученики, которые находились под наблюдением дома, сегодня пошли в школу", - добавили в акимате.
Дополнено 09.09.2024, 18.00
В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана прокомментировали массовое отравление школьников в Мангистауской области.
Сейчас на месте происшествия работают представители Комитета по охране прав детей. Детям оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело (...) Школьная столовая была опечатана и закрыта. После полного выздоровления детей для них будут организованы дополнительные занятия", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, с сегодняшнего дня во всех областях и городах Казахстана организованы мобильные группы для мониторинга пищеблоков школ.
Эти группы будут контролировать качество организации горячего питания и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и профилактики пищевых отравлений. Стоит отметить, что поставщики школьного питания несут прямую ответственность за обеспечение качества продуктов и их соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам", - добавили в комитете.
Напомним, в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В связи со сложившейся ситуацией был создан совместный специальный штаб с представителями компетентного органа. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, правительство взяло на контроль расследование отравления детей в Мангистауской области.
08.09.2024, 16:18 38946
Число отравившихся школьников в Мангистауской области приблизилось к 300 Дополнено
Фото: unsplash.com
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Актау. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Число отравившихся школьников селе Бесшокы в Мангистауской области приблизилось к 300, сообщает региональное издание Lada.kz.
По данным областной администрации, в настоящее время в домашних условиях лечение проходят 222 ребенка, 67 детей находятся в больнице, из них двое в реанимации.
На вопрос, что именно употребляли учащиеся 1-4 классов в столовой, чиновники говорят, что устаналиваются все причины и обстоятельства. При этом стоит отметить, что обычно меню в школах расписывают ежедневно. Также неизвестна компания, обеспечивающая питанием школу. Результаты исследований, по предоставленным данным, будут готовы через три-пять дней", - информирует издание.
Дополнено 08.09.2024, 19.29
Аким Мунайлинского района Мангистауской области Ержан Кумискалиев обратился к жителям региона с просьбой не распространять фейки, связанные с происшествием в селе Бесшокы, сообщает Lada.kz.
В чатах и социальных сетях, как утверждает глава района, некоторые пользователи распространяют фейки. В организациях здравоохранения, по его словам, есть все необходимые медицинские препараты. Специалисты организованы на высоком уровне. Медики работают 24 часа в сутки, информирует сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.
Прошу не распространять негативную и неправдивую информацию. Родителям сейчас нелегко, надо перестать наносить им лишние удары. Напоминаю, что предусмотрена соответствующая уголовная и административная ответственность за распространение такого рода информации", - добавил Ержан Кумискалиев.
Напомним, в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В связи со сложившейся ситуацией был создан совместный специальный штаб с представителями компетентного органа. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов). Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратился 141 ребенок.
08.09.2024, 10:30 47026
Количество отравившихся школьников в Мангистауской области превысило 140 человек Дополнено
Фото: unsplash.com
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Актау. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Количество отравившихся школьников селе Бесшокы в Мангистауской области превысило 140 человек, сообщает региональное издание Lada.kz.
По данным пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области, за медицинской помощью обратился 141 ребенок. В клинике проходят лечение 82 ребенка. Под присмотром дома находятся 43 ребенка, 16 детей - в больнице. Подчеркивается, имеется достаточный запас постельных принадлежностей и лекарств.
Между тем министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сделала заявление в связи с массовым отравлением школьников в Мангистауской области.
На место направлены 10 основных и 2 дополнительных бригад областной станции скорой и неотложной медицинской помощи и 5 бригад 4 категории обслуживания вызовов Мунайлинской центральной районной больницы. Дополнительно в медицинские организации выведены группы психологической помощи областного центра психического здоровья. Ситуация, касательно здоровья детей, на контроле МЗ РК", - заявила она на своей странице в Сети.
Дополнено 08.09.2024, 13.55
В акимате Мангистауской области сообщили, что двое отравившихся детей находятся в реанимации.
Ответственным лицам поручено оказать всю необходимую помощь заболевшим детям и усилить режим работы в больнице. Сейчас здесь проходят лечение 67 детей. Вчера в школе № 8 Мунайлинского района они получили пищевое отравление и были госпитализированы. Двое детей находятся под пристальным наблюдением врачей в отделении реанимации", - проинформировали в ведомстве.
Напомним, в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В связи со сложившейся ситуацией был создан совместный специальный штаб с представителями компетентного органа. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов).
08.09.2024, 09:25 48141
В Мангистауской области солдат-срочник получил смертельное ранение во время сборов
Возбуждено уголовное дело
Фото: кадр из видео Минобороны РК
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Актау. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области солдат-срочник получил смертельное ранение во время сборов с подразделениями регионального командования "Запад" на полигоне "Оймаша", сообщает региональное издание Lada.kz.
По данным пресс-службы Актауского гарнизона, в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий срочной службы получил ранение, несовместимое с жизнью. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Кроме того, по факту смерти возбуждено уголовное дело.
Напомним, в прошлом году в Мангистауской области также погиб солдат-срочник. Тогда военнослужащий скончался из-за полученных ранений в результате взрыва неизвестного вещества.
07.09.2024, 17:18 62566
В Мангистауской области произошло массовое отравление школьников Дополнено
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Актау. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Учащиеся школы № 8 в селе Бесшокы Мангистауской области массово отравились в столовой, сообщает региональное издание Lada.kz.
В управлении здравоохранения региона сообщили, что с вечера 6 сентября в скорую помощь обратились родители 21 ученика школы № 8 с болями в животе, повышением температуры тела.
По состоянию на 13.15 за медицинской помощью обратились 58 детей. В клинике получают лечение 26 детей, дома находятся под наблюдением 27 детей, в больнице - пятеро.
Для выяснения причин сложившейся ситуации было направлено уведомление в отдел санитарно-эпидемиологического надзора Мангистауской области.
Дополнение: 20.09, 07.09.2024.
В связи со сложившейся ситуацией был создан совместный специальный штаб с представителями компетентного органа. Состояние школьников стабильное. Родителям оказывается психологическая помощь, сообщает Lada.kz.
По данному факту в Едином реестре досудебных расследований районного управления полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов).
По этой статье может грозить наказание в виде штрафа в размере до 2000 (7 384 000 тенге) МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
07.09.2024, 16:15 63831
В Мангистауской области взорвался мусоровоз
Фото: скриншот из видео
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Актау. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня днем в Мунайлинском районе Мангистауской области, вблизи ресторана "Айгерым", загорелся мусоровоз. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС региона.
Информация о возгорании поступила в 12.01. Произошел взрыв газового баллона автотранспорта объемом 120 литров.
В результате взрывной волной выбило стекла и пострадал баннер расположенного в 20 метрах продуктового магазина "Ак жол". Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в ДЧС.
Пожар был ликвидирован в 12.14. В его тушении были задействованы 7 человек личного состава ДЧС и 2 единицы техники.
04.09.2024, 19:39 100871
В Жетысуской области под поезд попал табун лошадей
Незапланированная стоянка поезда составила 14 минут
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Талдыкорган. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 31 августа на перегоне Быжы-Бахша Жетысуской области машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за домашних животных на железной дороге. Наезда избежать не удалось, сбиты восемь лошадей. Незапланированная стоянка поезда составила 14 минут, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.
В этот же день аналогичный факт выявлен на перегоне Сарыозек-Уштобе, где грузовым поездом были сбиты три лошади.
В ходе проверки сотрудники линейного отдела полиции на станции Уштобе нашли хозяев домашних животных. Ими оказались жители региона 44 и 55 лет. Их привлекли к административной ответственности за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог.
Всего за 8 месяцев 2024 года зарегистрировано 1 417 фактов экстренного торможения поездов. На железной дороге допущено 1 070 случаев наездов на скот, из них 355 голов лошадей, 191 голова крупно рогатого скота, 28 мелкого рогатого скота и другие.
Напомним, в Казахстане за первое полугодие на железнодорожных переездах зафиксированы десятки вынужденных остановок поезда из-за нарушений ПДД водителями автомобилей.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?