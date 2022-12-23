В Караганде в районе ТЭЦ-1 произошла крупная авария

Фото: polisia.kz

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Караганда. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде неизвестные "заминировали" стразу 12 школ, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области





Сегодня с 11.00 в дежурную часть полиции Караганды стали поступать сообщения о том, что в ряде карагандинских школ заложены взрывные устройства.





Отмечается, что сообщения с таким текстом поступили на электронные почты школ.





Оперативным дежурным ДП Карагандинской области на места направлены все экстренные службы. Во время осмотра взрывных устройств не обнаружено", - проинформировали в полиции.





По данным фактам начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма).





Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению автора сообщений", - добавили в пресс-службе.



