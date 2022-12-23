22.12.2022, 10:09 17381
В Караганде в районе ТЭЦ-1 произошла крупная авария Дополнено
Фото: Instagram/vk_gazeta
Караганда. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - СМИ сообщают о крупной аварии в районе ТЭЦ-1 в Караганде.
В районе ТЭЦ-1 в Караганде произошла крупная авария на тепловых сетях. Грузовая машина снесла портал диаметром 1000 мм", - информирует издание "Вечерняя Караганда" в Instagram.
Информацию о ЧП подтвердили в диспетчерской службе "Теплотранзита".
Отмечается, что ТЭЦ-1 обогревает центральную часть областного центра.
Дополнено 22.12.2022, 10.41
По сообщению городского акимата, сегодня, 22 декабря, в 5.30 водитель КамАЗа с поднятым кузовом совершил столкновение с вертикальным П-образным компенсатором в районе пересечения улицы Гоголя и Спасского шоссе.
Для ликвидации данного дефекта в ухудшенный режим будут переведены потребители сектора Новый город, информирует ТОО "Теплотранзит Караганда" в Instagram.
Потребителям частного сектора, КСК, ОСИ и ПТ, а также лицам, ответственным за тепловое хозяйство жилых домов, попадающих в зону ухудшенного теплоснабжения, необходимо следить за состоянием подводящих тепловых сетей, внутридомовых тепловых сетей и быть на постоянной связи с представителем диспетчерской службы наладки" - говорится в сообщении компании.
Дополнено 22.12.2022, 11.58
Около 11.40 в ТОО "Теплотранзит Караганда" сообщили, что дефект на магистральном трубопроводе устранен.
ТОО "Теплотранзит Караганда" совместно с ТЭЦ-1 в данный момент занимается восстановлением гидравлического режима. Через 2-2,5 часа температурный режим будет восстановлен", - сказано в сообщении ведомства.
Ранее в Караганде была обнаружена утечка на обратном трубопроводе теплосети "Панель центра". Ряд домов остался без тепла.
На днях в Костанае из-за порыва на теплосети без тепла остались 30 жилых домов.
В конце ноября произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы.
Напомним, средний возраст ТЭЦ страны составляет 61 год, из них около 76% ТЭЦ отработало более 50 лет. По данным Минэнерго средний износ оборудования ТЭЦ составляет 66%, при этом износ ТЭЦ Уральска, Степногорска, Тараза, Кызылорды, Кентау превышает 80%. Количество аварийных отключений на электростанциях по итогам 2021 года выросло на 5% по сравнению с 2020 годом.
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22.12.2022, 15:37 12296
В Караганде "заминировали" 12 школ
Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению автора сообщений
Фото: polisia.kz
Караганда. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде неизвестные "заминировали" стразу 12 школ, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области
Сегодня с 11.00 в дежурную часть полиции Караганды стали поступать сообщения о том, что в ряде карагандинских школ заложены взрывные устройства.
Отмечается, что сообщения с таким текстом поступили на электронные почты школ.
Оперативным дежурным ДП Карагандинской области на места направлены все экстренные службы. Во время осмотра взрывных устройств не обнаружено", - проинформировали в полиции.
По данным фактам начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма).
Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению автора сообщений", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области "заминировали" две школы.
20.12.2022, 16:55 60931
Тело новорожденного ребенка обнаружили в Актобе
Установлена и задержана 29-летняя подозреваемая
Фото: Pixabay.com
Актобе. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе разыскивают мать новорожденного, найденного мертвым в бумажной коробке возле многоэтажного дома.
Тело ребенка обнаружили жильцы дома, которые сообщили о страшной находке в полицию.
По данному факту на место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Начато досудебное расследование по статье 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка". Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщает Polisia.kz.
Дополнено 20.12.2022, 19.34
В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена и задержана 29-летняя подозреваемая. В ходе допроса выяснилось, что она имеет двоих несовершеннолетних детей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
20.12.2022, 14:49 62901
В Костанае из-за порыва на теплосети без тепла остались 30 жилых домов
Костанай. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае из-за порыва на теплосети без тепла остались 30 жилых домов, школа и аэропорт, сообщает пресс-служба акимата города.
Как сообщают "Костанайские новости", работы по устранению порыва на подземной теплосети Д 400 мм по улице Герасимова ведутся с 9 утра.
Закончить их и подать тепло обещают в период с 20 до 24 часов.
Временно отключили отопление в жилых домах и соцобъектах по адресам:
- улица Герасимова, № 2б, № 7, № 8, № 9, № 10, № 12;
- микрорайон Аэропорт, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 12, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 26, № 28, № 29, № 30, № 32, № 33, № 35, № 35а,№ 38, № 39, № 45;
- улица Аэропорт, № 1 (малосемейка на территории Аэропорта);
- средняя школа № 29;
- здание международного аэропорта "Костанай".
Ранее сообщалось, что в конце ноября произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы.
20.12.2022, 09:58 66676
Астанчане перекрыли дорогу из-за отсутствия освещения
В ДТП на данном участке дороги пострадал 8-летний ребенок
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жители столицы устроили несанкционированный митинг, перекрыв улицу Бухыр жырау, где автомобиль сбил ребенка.
19 декабря текущего года около 17.50 часов водитель автомашины Toyota Highlander, следуя по улице Бухар жырау, допустил наезд на несовершеннолетнего ребенка, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора", - отметили в полиции.
В результате ДТП 8-летний мальчик был доставлен в городскую больницу и после осмотра врачей отпущен домой. По данному факту проводится дознание, сообщает телеканал КТК.
После происшествия жители близлежащих домов перекрыли проезд в связи с отсутствием освещения дороги. С собравшимися была проведена беседа", - отметили в ведомстве.
Информация о необходимости проведения дорожных работ по улучшению данного участка передана в местный исполнительный орган, подчеркнули полицейские.
В управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщили, что вопрос находится на контроле.
Перебои с освещением возникали из-за того, что строительство уличного освещения на данном участке не было завершено в полном объеме, освещение было подключено по временной схеме", - отметили в ведомстве.
В кратчайшие сроки данные вопросы будут решены, будет установлено освещение по постоянной схеме, пообещали чиновники.
19.12.2022, 15:18 89251
В полиции озвучили причину ДТП с волейбольной командой в Актюбинской области
Фото: Polisia.kz
Актобе. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В полиции Актюбинской области озвучили предварительную причину аварии с волейбольной командой, в которой погиб 12-летний ребенок.
Водитель, заместитель директора ДЮСШ Темирского района, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомашины в кювет. Он заснул за рулем. Есть показания водителя, вина его есть, но он был трезв. По факту возбуждено дело по статье 345, часть третья, "Несоблюдение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека". Водитель должен был двигаться с определенной скоростью и не превышать количество посадочных мест. Водитель водворен в изолятор временного содержания Алгинского района", - сообщил замначальника ДП области Галым Байжанов на брифинге в РСК.
В полиции подчеркнули, что по правилам перевозки пассажиров и багажа организация должна была подать заявку в полицию на сопровождение автотранспорта детей за три дня. При этом автобус для перевозки детей должен быть оборудован маячками безопасности, а водитель иметь специальную лицензию на перевозку.
В районном ДЮСШ на это заявили, что у них на балансе нет ни одного автобуса.
На 38 ДЮСШ приходится девять автобусов, из них четыре в городе, пять в районах, однако на Темирский район автобуса нет. Это связано с финансированием, проблема решается за счет образовательных школ, мы сотрудничаем с ними, просим у них", - заявил руководитель управления физкультуры и спорта Евгений Гончаров.
Напомним, ДТП произошло 17 декабря на трассе Актобе - Болгарка - Шубаркудук. Автомобиль, в котором находились 11 человек, в том числе 9 детей, опрокинулся в кювет. Один ребенок погиб на месте происшествия, пятеро находятся в реанимации.
18.12.2022, 18:34 105411
В реанимации находятся пятеро детей, пострадавших в ДТП близ Актобе
Фото: акимат Актюбинской области
Актобе. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В областной детской клинической больнице рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП на автодороге Актобе - Болгарка - Шубаркудук.
Аким области Ералы Тугжанов навестил пострадавших детей. Всего в больнице лечение получают 8 детей, пострадавших в ДТП.
По данным акимата региона, пятеро детей находятся в реанимационном отделении, их состояние стабильно тяжелое.
Состояние троих детей средней степени тяжести, они получают лечение в хирургическом отделении", - сообщили в акимате.
Глава региона также встретился с родителями и заверил их в том, что медицинская помощь детям оказывается в полном объеме, за ними ведется круглосуточный контроль. Больница обеспечена всем необходимым оборудованием и лекарствами.
Ералы Тугжанов поручил руководству управления здравоохранения обеспечить высококвалифицированную медицинскую помощь детям, при необходимости будут приглашены специалисты из клиник Астаны.
Как сообщалось ранее, авария произошла 17 декабря. Произошло опрокидывание автомобиля Toyota Estima, в салоне которого находилось 11 человек, в том числе 9 детей 2010-2011 годов рождения. Они ехали из села Шубаркудук в Актобе на соревнования по волейболу. В ДТП погиб один ребенок, 8 - госпитализированы.
18.12.2022, 09:59 114831
Близ Актобе опрокинулся автомобиль с детьми: один ребенок погиб, четверо в реанимации
Фото: Polisia.kz
Актобе. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На автодороге Актобе - Болгарка - Шубаркудук опрокинулся автомобиль, в котором находились 11 человек, в том числе 9 детей. Один ребенок погиб на месте происшествия, четверо - в очень тяжелом состоянии.
17 декабря на 68-м км автодороги Актобе - Болгарка - Шубаркудук произошло опрокидывание автомобиля Toyota Estima под управлением 32-летнего жителя Темирского района. В салоне находилось 11 человек, в том числе 9 детей 2010-2011 годов рождения, ехавших из села Шубаркудук в Актобе на соревнования по волейболу", - сообщил заместитель начальника УМПС департамента полиции Актюбинской области Айдос Кулжанов.
По его словам, в результате ДТП 1 ребенок погиб на месте, 8 детей госпитализированы.
В областной детской больнице Актобе рассказали о состоянии пострадавших детей. Отмечается, что у большинства ушибы и переломы.
С 12 часов нам доставили 8 детей с места ДТП на трассе Актобе - Шубаркудук в районе Карахобды. Состояние 4 пострадавших средней тяжести, 4 - в очень тяжелом состоянии. Четыре ребенка госпитализировали в реанимацию. Одного оперировали. Второго оперируют. Всех детей осмотрели травматологи, хирурги, нейрохирурги, челюстно-лицевой хирург и реаниматологи. Для усиления вызвали завотделениями, хирургов, травматологов, нейрохирургов. Детей дообследуют, оказывают интенсивное лечение. Врачи поддерживают связь с родителями, сообщают им о состоянии детей и о том, какая помощь им оказывается", - цитирует газета "Диапазон" главного врача ОДБ Ербола Джапахова.
Дело находится на особом контроле акима области Ералы Тугжанова. Пострадавшим детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В настоящее время по данному происшествию ведется расследование. С пострадавшими и их родными работают психологи. Им будет оказана всесторонняя помощь", - сообщил заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области Ержан Байтанаев.
Дополнено. 18.12.2022, 11.00
Газета "Диапазон" выяснила некоторые подробности аварии.
По данным департамента полиции, в легковой машине с детьми были двое взрослых - замдиректора спортшколы, он был за рулем, и тренер. Тренер, как сообщили в облздраве, в коме, находится в БСМП, его подключили к аппарату ИВЛ. У 21-летнего парня сочетанная травма, переломы тела шейного позвонка, дужки шейного позвоночника, кисти и другие травмы. Состояние тяжелое.
Как сообщили в облздраве, двум из поступивших детей провели диагностическую лапароскопию, двум - декомпрессионную трепанацию черепа, удалили гематомы, одному ребенку репозицию костных отломков при политравме. Состояние остальных детей стабильно тяжелое, без ухудшения.
Врачи прилагают все силы, чтобы спасти пострадавших.
Случившееся потрясло всех, и у каждого возникают вопросы: почему спортсмены с тренером и замдиректора спортшколы ехали не в автобусе? Почему не было сопровождения полиции, которая в таких случаях обеспечивает безопасность?
По словам руководителя управления физкультуры и спорта Евгения Гончарова, у детей не было освобождения от школы. Поэтому директор не подписал приказ о командировании их на соревнования. Соответственно, не написал письмо в МПС о сопровождении детей до областного центра. Они должны были заехать 16 декабря, но выехали только 17 декабря утром. Тренер попросил отвезти в город детей завуча спортшколы, не предупредив об этом директора.
В управлении образования "Диапазону" сообщили, что они не знали о проведении соревнований по волейболу. Поэтому и не было приказа.
Полицейские разъяснили, что в соответствии с правилами перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом перед выполнением перевозок детей для обеспечения их сопровождения сотрудниками полиции заявку надо подавать не позднее трех суток до поездки.
Причины произошедшего расследует полиция.
17.12.2022, 15:52 125386
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения
Эпицентры расположены на территории Кыргызстана и Таджикистана
Фото: Depositphotos
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 17 декабря, казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясение.
Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 17 декабря в 13 час. 42 мин. 10 сек. алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 248 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 4.0. Глубина 15 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
В 09 час. 26 мин. 57 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 755 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 10.4. Магнитуда MPV 4.7. Глубина 5 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
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