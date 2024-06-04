Напавшего с ножом на работника скорой пьяного дебошира задержали в Астане
Фото: Управление здравоохранения Астаны
Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Пьяный дебошир напал с ножом на сотрудника скорой помощи в Астане.
В минувшие выходные на пульт "103" поступил вызов 3-й категории срочности. Бригаду скорой помощи вызвала женщина. По прибытии на указанный адрес медработники обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который начал вести себя агрессивно. Когда сотрудник скорой помощи попытался провести осмотр, мужчина схватил фельдшера, затащил его в комнату и закрылся, приставив к горлу фельдшера нож", - сообщили в управлении здравоохранения столицы.
Второй фельдшер вызвал полицию. Дебошира задержали. В результате нападения фельдшер ранений и травм не получил.
Это далеко не единственный случай в столице, когда сотрудники скорой медицинской помощи, спасающие людей, сами оказываются под угрозой. Только за период с января по апрель 2024 года зафиксировано девять подобных случаев", - отметили в упрздраве.
В ведомстве призвали жителей города проявлять уважение к труду медицинских работников и воздерживаться от агрессивных действий в их отношении.
Важно понимать, что главная цель сотрудников скорой медицинской помощи - предоставление экстренной медицинской помощи и сохранение жизней пациентов", - подчеркнули в управлении.
В полиции столицы сообщили, что нападавший был доставлен в управление полиции района Алматы. У него изъяли нож.
25-летний дебошир был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено административное производство. Он водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в ДП Астаны.
Ранее в Алматы нетрезвая женщина напала на работника скорой помощи.
В Казахстане регулярно происходят нападения на медицинских работников. В сентябре прошлого года в Шымкенте пациент больницы набросился с кулаками на медперсонал после того, как выпил неизвестный препарат.
Ранее в больнице Талгара сыновья скончавшегося пациента избили врача-реаниматолога и медбрата. Оба медработника попали в больницу в тяжелом состоянии.
В феврале этого года в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. После инцидента в Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.
В 2022 году пациент застрелил врача-гастроэнтеролога в Алматы, желая отомстить за неудавшееся лечение.
Тем не менее предложение Министерства здравоохранения и депутатов ужесточить ответственность за нападение на медработников не поддержали правоохранительные органы.