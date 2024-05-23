Нетрезвая женщина напала на работника скорой помощи в Алматы

В полиции в отношении трех нарушителей приняты меры, материалы будут направлены в суд

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Алматы. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы фельдшеры скорой помощи приехали на вызов и подверглись нападению со стороны трех пьяных дебоширов.





Очередное нападение на медиков произошло в Алматы. По словам пострадавшей работницы скорой помощи, их бригада выехала на вызов утром 21 мая. В скорую обратился мужчина, который пожаловался на травму руки.





Когда мы прибыли на вызов, в квартире были двое мужчин и одна женщина - все в состоянии опьянения. Мы осмотрели мужчину, жаловавшегося на боли в руке, и выяснили, что экстренная помощь ему не требуется. Попытались объяснить ситуацию, но они не хотели слушать и отреагировали неадекватно. Женщина толкнула меня, выражаясь нецензурной бранью, кричала, что, если что-нибудь с ним случится, мы будем отвечать. Я пыталась объяснить ситуацию, но она кинулась на нас с кулаками, пинала ногами, нанесла ссадины и царапины", - приводит слова пострадавшего медработника издание Tengrinews.kz .





Фельдшер добавила, что сразу, как только сотрудники скорой зашли в квартиру, жильцы заперли дверь на ключ и не хотели их выпускать, пока они не вызвали полицию.





В департаменте полиции Алматы проинформировали, что в отношении трех нарушителей правопорядка приняты меры по фактам побоев, распития спиртных напитков, нарушения тишины и проживания без регистрации. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Материалы производства для принятия решения будут направлены в суд.





Напомним, в Казахстане регулярно происходят нападения на медицинских работников. В сентябре прошлого года в Шымкенте пациент больницы набросился с кулаками на медперсонал после того, как выпил неизвестный препарат.





Ранее в больнице Талгара сыновья скончавшегося пациента избили врача-реаниматолога и медбрата. Оба медработника попали в больницу в тяжелом состоянии.





В феврале этого года в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. После инцидента в Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.





В 2022 году пациент застрелил врача-гастроэнтеролога в Алматы, желая отомстить за неудавшееся лечение.



