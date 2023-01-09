08.01.2023, 16:30 29496
Несколько спасательных операций провели за сутки в Актюбинской области
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Актобе. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с неблагоприятными погодными условиями сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области был проведен ряд аварийно-спасательных операций.
Переменчивая погода способствовала таянию льда в Актюбинской области. Так, 7 января в 17.48 авто марки УАЗ провалилось под лед на реке Уил в окрестностях села Кайынды Уилского района. Водитель и два пассажира успели выйти, в медицинской помощи не нуждаются. Происшествие объясняется несоблюдением правил безопасного поведения на водоемах в зимний период.
Также в связи с ограничением дорожного движения 7 января в 22.12 поступила информация о необходимости эвакуации людей на 968-м километре автодороги Самара - Шымкент Айтекебийского района. На место происшествия были направлены районные спасатели. Всего с помощью спасателей из двух пассажирских автобусов эвакуировано 35 человек. Пассажирам раздали сухой паек. Пострадавших нет.
В ночное время суток при ухудшении погодных условии автотранспорт был задержан на блокпостах в связи с опасностью передвижения. Также на блокпостах сотрудниками ЧС проведены разъяснительные работы по профилактике безопасности в зимний период, соблюдению пожарной безопасности, недопущению отравления угарным газом", - информировали в ДЧС.
Утром, когда стали улучшаться погодные условия, проезд для автотранспорта открыли.
новости по теме
09.01.2023, 12:42 436
Один из пострадавших при взрыве цистерны близ Актау скончался в больнице
Рассказать друзьям
Актау. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской областной больнице скончался пострадавший от взрыва автоцистерны с ГСМ.
В Мангистауской больнице от полученных ожогов скончался пострадавший 1989 года рождения, информирует портал "Лада".
К сожалению, один из пациентов скончался. Состояние второго, 1981 года рождения, по-прежнему оценивается как тяжелое. У него черепно-мозговая травма, термические ожоги 3-й степени правой голени и правого плеча. Врачи делают все возможное для улучшения состояния пациента", - сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы.
Напомним, вечером 7 января на базе транспортной компании ТОО "BBJ Group", расположенной в Мунайлинском районе сельского округа Даулет произошел взрыв цистерны с ГСМ с последующим горением. В результате взрыва пострадали два человека.
09.01.2023, 11:12 2976
В новогоднюю 15 человек пострадали от использования пиротехники в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В новогоднюю ночь зафиксировано 15 фактов получения ожогов при обращении с фейерверками, из них 6 - несовершеннолетними, сообщили в Министерстве внутренних дел Республики Казахстан.
В Астане отец с двумя детьми при использовании фейерверков получили ожоги губ и кистей рук. Из-за неправильного применения пиротехники произошло возгорание балкона квартиры.
Всего, по данным МВД, в стране изъято более 16 тысяч единиц несертифицированной пиротехники с 25 декабря по 3 января в ходе специального оперативного профилактического мероприятия. 829 человек привлечены к ответственности за нарушение правил торговли пиротехнической продукцией.
В Алматы изъяли более 1,5 тонны контрафактной пиротехники.
Новогодний фейерверк: украшение праздника или бессмысленный риск?
08.01.2023, 18:40 26186
В пригороде Актау взорвалась цистерна с ГСМ, есть пострадавшие
Рассказать друзьям
Актау. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В пригороде Актау произошел взрыв цистерны с горючим, двух раненых доставили в больницу, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.
7 января около 21.00 на базе транспортной компании ТОО "BBJ Group", расположенной в Мунайлинском районе сельского округа Даулет произошел взрыв цистерны с ГСМ с последующим горением. В результате взрыва пострадали два человека", - рассказал капитан гражданской защиты, главный специалист управления по чрезвычайным ситуациям Мунайлинского района Жайнат Ауесбаев.
В настоящее время пожар полностью потушен.
Пострадавшие находятся в реанимации, сообщает региональное издание Lada.kz. Врачи оцнивают их состояние как очень тяжелое.
Сообщается, что один из них 1981 года рождения, второй 1989 года рождения.
Пострадавший 1989 года рождения получил термический ожог головы, лица и шеи. Ожог обеих кистей 15 процентов. У второго пострадавшего, 1981 года, черепно-мозговая травма, термические ожоги третьей степени правой голени, правого плеча", - рассказали в пресс-службе МОБ.
08.01.2023, 17:35 22496
Застрявшую в кювете фуру на востоке Казахстана отбуксировали на шестой день
Фото: Кадр с видео
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Фуру, которую занесло в кювет 6 дней назад, спасателям удалось вытащить, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
8 января в 14.50 силами ТОО «СайрамТранс» (6 человек и 2 спецтехники) автотранспорт отбуксирован на проезжую часть", - проинформировали в МЧС.
3 января на автодороге Усть-Каменогорск - Алматы в 40 км от города Аягоз Абайской области автомашина марки КамАЗ съехала с трассы в кювет.
По данным МЧС, все дни водитель отказывался от эвакуации, так как хотел покинуть место вместе с транспортом. Мужчина нашел ночлег в придорожном кафе «Еркебулан-3».
По словам водителя, у спасателей была попытка отбуксировать большегруз, но усилия оказались тщетными.
08.01.2023, 14:38 32316
В Алматы задержан лжесотрудник Антикора
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Нарушитель правил дорожного движения представился сотрудником Антикоррупционной службы с целью избежать наказания, сообщает Агентство по противодействию коррупции Республики Казахстан.
6 января текущего года департаментом собственной безопасности Антикоррупционной службы совместно с сотрудниками специального батальона УАП ДП города Алматы изобличен гражданин Улан Рай, 1987 года рождения, который с целью избежать привлечения к административной ответственности за нарушение ПДД представился действующим сотрудником Антикоррупционной службы", - сообщает Агентство по противодействию коррупции РК.
В ходе проверки документов нарушитель предъявил поддельное служебное удостоверение сотрудника департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.
Отмечается, что указанный гражданин задержан и водворен в ИВС. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Агентство по противодействию коррупции обращает внимание, что подделка служебных удостоверений влечет уголовную ответственность по статье 385 Уголовного кодекса РК.
08.01.2023, 13:20 35141
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в 385 км от Алматы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение в 385 километрах к северо-востоку от Алматы зафиксировали казахстанские сейсмологи в воскресенье, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным сейсмологической опытно-методической экспедиции, подземные толчки были зафиксированы 8 января в 10.17.
Эпицентр землетрясения расположен в 385 километрах на северо-восток от Алматы на территории Китая", - сообщает служба сейсмических станций "СОМЭ".
Энергетический класс землетрясения – 9.1. Магнитуда MPV - 3.9. Глубина - 5 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
5 января в Шымкенте ощущались подземные толчки силой 2-3 балла.
07.01.2023, 19:01 53761
Дорожный коллапс в Риддере: жители жалуются на огромные пробки на выезде из города
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Риддер. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере из-за закрытия трасс образовались огромные пробки на выезде из города.
Фотографиями и видео дорожного коллапса очевидцы делятся в Instagram-паблике ridder.city.
По свидетельствам очевидцев, несмотря на закрытые трассы, машины продолжают прибывать. Люди стоят в пробке с самого утра.
Большая часть автотранспорта скопилась в районе Белоусовки. Из города в сторону Усть-Каменогорска машины начали выпускать только к вечеру. На видео видно, как по трассе движется большая автоколонна.
Такая же ситуация на железнодорожном вокзале. Люди пытаются уехать на пригородном поезде, однако из-за огромной толпы мест всем не хватает.
Сегодня в компании "КазАвтоЖол" сообщили, что в Казахстане в связи с плохими погодными условиями закрыты 23 участка автодорог в 5 областях. "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение практически во всех регионах Казахстана. В МВД водителей призвали не выезжать на закрытые трассы в непогоду. Нарушителям грозит штраф 30 МРП (103 500 тенге) или административный арест до 15 суток.
06.01.2023, 21:09 86216
На трассе в ВКО четвертые сутки терпит бедствие фура с опасным грузом
Фото: скриншот
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Четвертые сутки пошли с тех пор, как в метель слетел в кювет КамАЗ, ехавший в Усть-Каменогорск из Актогая, сообщает Noks.kz.
Я стою на 340 километре. Это в 40 километрах от Аягоза в сторону Алматы. Рядом - в десяти километрах - село Шынкожа", - рассказал водитель по имени Владимир.
Водитель ночует в придорожном кафе, расположенном недалеко от места, где машина сошла с дороги.
Хотя буран закончился и дорогу уже прочистили, по словам дальнобойщика, никто не помогает ему с эвакуацией застрявшего большегруза. Во второй половине дня 5 января была предпринята попытка вытащить застрявший грузовик, но при попытке буксировки дорожники порвали трос, принадлежавший водителю, и уехали.
В полуприцепе КамАЗа - бочка с особо опасным грузом, поэтому требуются две единицы техники и два троса, чтобы не допустить ее опрокидывания при буксировке обратно на трассу.
Читаемое
09.01.2023, 08:18В ходе спецоперации МВД и КНБ ликвидирована крупная нарколаборатория в Алматинской области 09.01.2023, 09:258301В Казахстане из-за непогоды закрыты более 60 участков автодорог 09.01.2023, 09:505426Бизнесмен вымогал у чиновника 50 млн тенге в Туркестанской области 09.01.2023, 10:394741Алматинцев предупреждают о сильном снегопаде и резком похолодании 09.01.2023, 10:084301Мадалиев освобожден от должности вице-министра юстиции РК 02.01.2023, 11:14142271Туман и гололед: синоптики рассказали о погоде на 2 января 03.01.2023, 17:11134931Новогодний фейерверк: украшение праздника или бессмысленный риск? 05.01.2023, 17:35132336Новые полномочия обсудил Токаев с омбудсменом по правам человека 05.01.2023, 17:14130231Суд над Сериком Кудебаевым начался в Талдыкоргане 05.01.2023, 15:57129236Асылов опроверг слухи об обезглавленных полицейских во время январских беспорядков 10.12.2022, 11:57375036Минфин США продлило лицензию Bereke Bank для завершения сделки 10.12.2022, 13:54373456Компаниям на оборотную схему из местных бюджетов выдано 57,7 млрд тенге 10.12.2022, 14:59371971В Казахстане введен запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов 01.01.2023, 00:40206706Обзор основных событий 2022 года по версии Kazakhstan Today 20.12.2022, 16:55198346Тело новорожденного ребенка обнаружили в Актобе
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эксперты заявляют об отрицательном воздействии фейерверков на окружающую среду и выступают за их полный запрет, в связи с большим количеством пострадавших от травм, ожогов и от звукового воздействие взрывов петард на человека и природу. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков?