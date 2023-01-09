Несколько спасательных операций провели за сутки в Актюбинской области  

Фото: МЧС РК

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Актобе. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с неблагоприятными погодными условиями сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области был проведен ряд аварийно-спасательных операций.





Переменчивая погода способствовала таянию льда в Актюбинской области. Так, 7 января в 17.48 авто марки УАЗ провалилось под лед на реке Уил в окрестностях села Кайынды Уилского района. Водитель и два пассажира успели выйти, в медицинской помощи не нуждаются. Происшествие объясняется несоблюдением правил безопасного поведения на водоемах в зимний период.





МЧС РК МЧС РК





Также в связи с ограничением дорожного движения 7 января в 22.12 поступила информация о необходимости эвакуации людей на 968-м километре автодороги Самара - Шымкент Айтекебийского района. На место происшествия были направлены районные спасатели. Всего с помощью спасателей из двух пассажирских автобусов эвакуировано 35 человек. Пассажирам раздали сухой паек. Пострадавших нет.









В ночное время суток при ухудшении погодных условии автотранспорт был задержан на блокпостах в связи с опасностью передвижения. Также на блокпостах сотрудниками ЧС проведены разъяснительные работы по профилактике безопасности в зимний период, соблюдению пожарной безопасности, недопущению отравления угарным газом", - информировали в ДЧС.





Утром, когда стали улучшаться погодные условия, проезд для автотранспорта открыли.