Нигматулин выразил соболезнования близким погибших в ДТП в Жамбылской области

От имени всех депутатов мажилиса и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в дорожно-транспортном происшествии в Жамбылской области. Потрясены этой огромной трагедией, безвременно унесшей жизни людей. Разделяем всю боль и горечь невосполнимой утраты", - отметил председатель мажилиса.
Нурлан Нигматулин также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления, сообщила пресс-служба мажилиса.
Напомним, что сегодня, около 5 часов утра, в Кордайском районе Жамбылской области, на 181-м километре автодороги Алматы - Ташкент, Toyota Camry столкнулась с грузовым автомобилем. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения, совершил опрокидывание. В результате ДТП на месте погибли 8 человек. 32 человека были доставлены в медучреждения, где от полученных травм скончались еще 3 человека.
Среди погибших 8 граждан Казахстана и 3 - Узбекистана. В числе пострадавших граждане РК, Узбекистана и Таджикистана.
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