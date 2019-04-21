Нигматулин выразил соболезнования близким погибших в ДТП в Жамбылской области

Нур-Султан. 20 апреля. Kazakhstan Today - Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин выразил соболезнования родственникам погибших в дорожно-транспортном происшествии в Кордайском районе Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

От имени всех депутатов мажилиса и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в дорожно-транспортном происшествии в Жамбылской области. Потрясены этой огромной трагедией, безвременно унесшей жизни людей. Разделяем всю боль и горечь невосполнимой утраты", - отметил председатель мажилиса.

Нурлан Нигматулин также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления, сообщила пресс-служба мажилиса.

Напомним, что сегодня, около 5 часов утра, в Кордайском районе Жамбылской области, на 181-м километре автодороги Алматы - Ташкент, Toyota Camry столкнулась с грузовым автомобилем. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения, совершил опрокидывание. В результате ДТП на месте погибли 8 человек. 32 человека были доставлены в медучреждения, где от полученных травм скончались еще 3 человека.

Среди погибших 8 граждан Казахстана и 3 - Узбекистана. В числе пострадавших граждане РК, Узбекистана и Таджикистана.

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