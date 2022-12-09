Новая перемычка улучшит теплоснабжение домов в Экибастузе

Ее запустили в эксплуатацию
Экибастуз. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По данным ТОО "Экибастузтеплоэнерго", 8 декабря к 18.00 тепло подали во все многоэтажные дома.
Продолжается регулировка системы теплоснабжения, без тепла остается 27 частных жилых домов. Напомним, утром их было 40, сообщает Pavlodarnews.kz.
Экибастузская ТЭЦ работает в штатном режиме. В работе семь котлоагрегатов: №№ 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15. Параметры сетевой воды составляют 82 градуса прямой и 54 градуса обратной сетевой воды.
На ЦТП-52 установили новый наземный трубопровод на ответвлении тепловой магистрали № 2, что позволило запустить теплоноситель по новому маршруту в обход изношенного. Это увеличит качество теплоснабжения всех запитанных от магистрали домов", - сообщили в ТОО.
Напомним, 6 декабря при обходе специалисты обнаружили повреждение на теплосети на улице Машхура Жусупа. Руководитель оперативного штаба Роман Скляр решил, что нужно построить наружную теплосеть в обход существующей трассы. Ее запустили в эксплуатацию.
В Экибастузе отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный 28 ноября.