Система Orphus

Обнаружено тело еще одного погибшего при взрыве в Жамбылской области

28.08.2021 8884
Фото: ria.ru
ТАРАЗ. 28 АВГУСТА - Как сообщает пресс-служба МЧС РК, на месте ЧС в Жамбылской области обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Число погибших достигло 13 человек. 
 
При ликвидации пожаров в Жамбылской области пострадало около 50 сотрудников МЧС РК.
 
Неопознанными остаются тела трех человек. Поиски пропавших трех человек продолжаются.
 
Напомним, 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов.
 
Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева распоряжением премьер-министра Аскара Мамина создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области. 
 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем траура по погибшим при взрывах боеприпасов в Жамбылской области.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая