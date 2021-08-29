В Казахстане День общенационального траура

НУР-СУЛТАН. 29 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем траура по погибшим при взрывах боеприпасов в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, повлекшим гибель людей, 29 августа объявляю Днем общенационального траура. Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа", - написал глава государства в Twitter.

Напомним , 26 августа 2021 года, около 19.00, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов. Число погибших в результате ЧС достигло 12 человек.





Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева распоряжением премьер-министра Аскара Мамина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области.





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