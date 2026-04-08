Параметры порога минимальной достаточности пенсионных пересмотрят в Казахстане
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Минтруда и соцзащиты населения подготовило проект постановления правительства в целях совершенствования механизма определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений и повышения адекватности пенсионного обеспечения из накопительной пенсионной системы. Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
Проект предусматривает пересмотр параметров порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, направленных на обеспечение более устойчивого и сбалансированного формирования пенсионных доходов граждан, на основе стоимости отложенного пожизненного пенсионного аннуитета.
Целью проекта является повышение адекватности пенсионных выплат из накопительной пенсионной системы и совершенствование механизма определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений", - говорится в документе.
Напомним, ранее министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев сообщил, что рассматривается увеличение порога минимальной достаточности для досрочного снятия средств из Единого накопительного пенсионного фонда.
По его словам, за последние пять лет казахстанцы сняли около 5 трлн тенге пенсионных накоплений. Порядка 1 трлн тенге изъято гражданами от 20 до 35 лет. Видя такую тенденцию, министерство считает необходимым поднять пороги минимальной достаточности. Это делается для развития накопительной пенсионной системы. Досрочное снятие средств используется для погашения займов и медицинских расходов.
06.04.2026, 17:44 9976
Решения на основе данных: как Halyk финансирует женщин-предпринимателей
Алматы. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы подписали Кодекс финансирования женщин-предпринимателей в Казахстане при участии Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Halyk Bank принял на себя обязательства по соблюдению принципов кодекса.
Решения по стимулированию финансирования женщин-предпринимателей будут опираться на обобщенные данные финансовых институтов. Такие дашборды позволят объективно оценивать текущую ситуацию и перенимать лучшие международные практики. Национальным агрегатором таких данных выступит АРРФР, а координацию работы будет осуществлять Ассоциация финансистов Казахстана (АФК).
Мы, как Halyk Bank, уже более 10 лет поддерживаем женское предпринимательство и очень рады, что сегодня эта инициатива выходит на общенациональный уровень. Этот проект обретает новую форму по мере присоединения новых участников и становится масштабной инициативой", - сказала управляющий директор по цифровому кредитованию ЮЛ и ИП Halyk Bank Альфия Жексенбай.
Проект, по словам председателя совета АФК Елены Бахмутовой, позволит на основе данных понять в каких сегментах бизнеса женщины меньше всего представлены, и какие изменения необходимы.
Потенциал инициативы подробнее банки-партнеры обсудили на панельной дискуссии "От приверженности к результату". Участники затронули ключевые барьеры для женщин в предпринимательстве, роль онлайн-кредитования в расширении доступа к финансированию и инструменты полной региональной равной доступности к финансированию. Также подчеркнули, что важным фактором успеха проекта является системный сбор и анализ данных, а также отслеживание динамики.
Боязнь долгов и вопрос масштабирования: что мешает доступу к финансированию
Среди основных барьеров для предпринимательниц при доступе к финансированию в Казахстане Альфия Жексенбай назвала страх перед долгами и вопросы масштабирования бизнеса.
Женщины очень аккуратны: тщательно рассчитывают и планируют свою жизнь, поэтому боязнь долгов определенно присутствует. Кроме того, важным барьером остается вопрос масштабирования бизнеса - из-за высокой ответственности за семью и детей многие ограничивают себя, считая достигнутый уровень достаточным", - уточнила управляющий директор по цифровому кредитованию юрлиц в Halyk.
Женщин в бизнесе, как уточняет спикер, интересует не только кредитование, но и получение новых знаний, опыта, вдохновения, а также возможность познакомиться с другими предпринимательницами. Представители других казахстанских банков также согласились, что, важно создавать не только финансовые продукты, но и обогащать их сервисами, которые обучают, объясняют механизмы, показывают, что все доступно и несложно, а также совершенствовать клиентский путь.
Что побудило Halyk Bank присоединиться к этой инициативе
Как отмечает Альфия Жексенбай, банк присоединился к кодексу финансирования предпринимательниц по нескольким причинам: во-первых, это инициатива Председателя правления Умут Шаяхметовой, которая сама является ролевой моделью и вдохновением для женщин.
Во-вторых, банк хочет развивать женский бизнес, превращая женщин в создателей устойчивых, практичных и понятных бизнес-партнеров, расширяя паритет в предпринимательстве во всем мире.
Мы изучали международный опыт: среди топ-50 крупнейших мировых компаний, управляемых и принадлежащих женщинам, две трети - это бизнесы, не созданные женщинами, а унаследованные или перешедшие от мужей. Лишь около 30% компаний основаны непосредственно женщинами. В этом плане важно стремиться к паритету и к тому, чтобы в мировом масштабе появлялось больше устойчивых и понятных бизнесов у истоков которых стоят женщины", - сказала управляющий директор по цифровому кредитованию юрлиц в Halyk.
И наконец, учитывая аккуратность, скрупулезность и умеренный риск, характерные для многих женщин, такие бизнесы имеют высокий потенциал устойчивого роста и долгосрочной пользы, подытожила она.
Портрет заемщицы Halyk Bank
В сегменте микро-, малого и среднего бизнеса около 48-49% портфеля Halyk Bank приходится на женщин-предпринимателей. Что касается портрета участниц программ поддержки, это в основном женщины в возрасте 30-45 лет, уже имеющие опыт работы по найму или небольшой семейный бизнес. Чаще всего предпринимательницы обращаются за финансированием для покупки оборудования, расширения торговой точки, запуска швейного цеха, кондитерского производства либо для пополнения оборотных средств.
Справка
Банк активно развивает финансирование предпринимательниц. В рамках программы Halyk "Женщины в бизнесе" с 2018 года более 600 женщин из разных регионов Казахстана получили кредиты на сумму более 7 млрд тенге под 5-8% годовых.
Банк активно развивает финансирование предпринимательниц. В рамках программы Halyk "Женщины в бизнесе" с 2018 года более 600 женщин из разных регионов Казахстана получили кредиты на сумму более 7 млрд тенге под 5-8% годовых.
01.04.2026, 19:58 28496
Нацфонд - детям: средства выбывших участников распределяются на остальных
Фото: Depositphotos
Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов прокомментировал информацию о выходе почти 12 тысяч детей из программы "Нацфонд - детям" из-за смены гражданства, передает корреспондент агентства.
По словам главы Нацбанка, накопления выбывших из программы участников распределились между всеми детьми.
Как вы знаете, начисления на индивидуальных счетах детей могут быть аннулированы в случае, если ребенок переезжает в другую страну, выходит из гражданства и так далее. Вероятно, это и произошло. Сколько конкретно перераспределилось - очень трудно сказать, потому что непонятно, когда эти дети зашли в систему и когда вышли. Базово, если мы говорим, что сейчас около 300 долларов на счету каждого ребенка, наверное, правильно умножать на 12 тысяч. Но эту информацию нужно будет перепроверить. То есть, если ребенок выходит из казахстанского гражданства, эти деньги остаются в нашей системе и распределяются на остальных детей", - сообщил Тимур Сулейменов.
Ранее в ЕНПФ сообщили, что с 1 февраля 2024 года по состоянию на 1 февраля 2026 года исполнено 223 785 заявлений на использование своих накоплений на общую сумму $35,20 млн.
01.04.2026, 14:46 31276
В Нацбанке назвали причину ослабления американской валюты
Сулейменов связывает укрепление тенге с ростом цен на нефть
Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов связывает укрепление тенге с ростом цены на нефть.
Когда курс растет - нам не нравится. Когда падает - тоже не нравится. Тенге укрепляется. Это базовая экономика. Основная экспортная статья Казахстан - это нефть, и она растет в цене. Объемы остались те же, цена растет. Соответственно, объем экспортной выручки, который у нас в экономике есть и который на нашем валютном рынке предлагается, также растет. Соответственно, курс доллара будет падать", - пояснил Сулейменов.
Он также подчеркнул, что казахстанская валюта на практике показывает свою устойчивость.
Она показала очень высокую доходность. По итогам прошлого года одна из наиболее привлекательных валют", - отметил Сулейменов.
31.03.2026, 09:27 38781
Нацбанк предупредил о мошеннических схемах с использованием цифрового тенге
Фото: Depositphotos
Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Участились случаи мошенничества, связанные с распространением ложных предложений об инвестициях с использованием цифрового тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Казахстана.
Злоумышленники активно распространяют в социальных сетях рекламу о "государственном инвестиционном проекте цифрового тенге", якобы гарантирующей за короткий срок высокую доходность и поддержку в лице государства и Национального банка. Используя такие сообщения, злоумышленники привлекают пользователей на фишинговые сайты, где под предлогом "ограниченного предложения" или "последней возможности" призывают граждан вложить деньги в фиктивный проект. На поддельных платформах создается видимость личного кабинета с демонстрацией "растущей прибыли" для побуждения граждан к повторным вложениям. В результате злоумышленники обманным путем получают доступ к денежным средствам граждан", - уточнили в пресс-службе.
В Нацбанке отметили, что цифровой тенге - это цифровая форма национальной валюты и законное платежное средство. Цифровой тенге не является инвестиционным инструментом и не предназначен для получения прибыли.
Гражданам рекомендуют проявлять осторожность при переходе по рекламным ссылкам в Сети и получении звонков с неизвестных номеров, а также не устанавливать приложения удаленного доступа.
Кроме того, Национальный банк просит не раскрывать свои персональные данные, не сообщать SMS-коды и реквизиты банковских карт, не переводить денежные средства третьим лицам.
Работники Национального банка не осуществляют аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают финансовые вложения в различные паевые инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств и не проводят денежные расчеты с населением. Если вы столкнулись с мошенническими действиями, рекомендуем незамедлительно обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы РК. Дополнительную консультацию можно получить в контакт-центре Национального банка по короткому номеру 1477", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее сообщалось о новой схеме мошенничества с банковскими картами.
26.03.2026, 20:52 57846
Порог досрочных изъятий из ЕНПФ предлагают повысить в Казахстане
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК подготовили проект постановления, который увеличит порог минимальной достаточности для досрочного снятия средств из Единого накопительного пенсионного фонда. Об этом сообщил глава ведомства Аскарбек Ертаев в кулуарах сената парламента.
По словам министра, за последние пять лет казахстанцы сняли около 5 трлн тенге пенсионных накоплений.
Мы посмотрели по категориям, и порядка 1 трлн тенге изъяла наша молодежь, то есть люди в возрасте от 20 до 35 лет. Видя такую тенденцию, министерство считает необходимым поднять пороги минимальной достаточности. Это делается для развития накопительной пенсионной системы", - цитирует Аскарбека Ертаева zakon.kz.
Он отметил, что досрочное снятие средств сейчас используется для погашения займов и медицинских расходов.
Сегодня в стране 9,7 млн рабочей силы, из них порядка 2,9 млн никакие отчисления не производят - у них нет накоплений, и завтра с этими гражданами какая может быть проблема? Они будут получать при выходе на пенсию минимальную базовую пенсию - от 35 тысяч до 80 тысяч тенге - сложно прожить на такие деньги. Поэтому порог минимальной достаточности нужно пересматривать, и считаем, что его нужно увеличивать", - сказал министр.
В министерстве уже ведут расчеты новых порогов, сообщает МИА "Казинформ". Проект находится на согласовании с Национальным банком и Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка. По словам министра, вопрос рассмотрят в течение апреля.
Как пишет tengrinews.kz, предусматривается единая формула изъятия пенсионных средств для всех граждан.
Если, например, в прошлом году у меня на счете было 2 млн тенге, то в этом году порог минимальной достаточности составит эту сумму плюс около 10 процентов. Все, что выше, можно будет снять", - цитирует издание министра.
Ранее сообщалось, что казахстанцам могут вновь разрешить использование пенсионных на лечение зубов.
06.03.2026, 18:19 134756
Глава Нацбанка прокомментировал просьбы продавцов платить наличными
Фото: Depositphotos
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Республики Казахстан Тимур Сулейменов прокомментировал информацию о том, что некоторые продавцы в стране начали чаще просить покупателей рассчитываться наличными вместо безналичной оплаты, передает корреспондент агентства.
В целом требование оплачивать покупки или услуги только наличкой - это незаконно и неправильно. Так делать нельзя. Скажем так, это способ избежать налогообложения", - сказал Сулейменов.
При этом он отметил, что регулятор не фиксирует резкого роста спроса на наличные деньги, несмотря на обсуждения о возможном переходе части продавцов и покупателей на расчеты наличными на фоне налоговых изменений.
Ранее в Комитете госдоходов напомнили, что за отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность - на первый раз предупреждение, при повторном нарушении - штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП) (статья 194 Кодекса об административных правонарушениях РК). О фактах отказа приема безналичных платежей необходимо сообщать в органы государственных доходов.
06.03.2026, 13:24 137936
В Казахстане продлят срок обращения десятитысячных купюр
Купюры будут в обращении до июня 2027 года
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана продлит срок обращения старых десятитысячных купюр до июня 2027 года, сообщил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.
Да, мы планируем продлить срок еще на один год. Они пользуются большим спросом", - сказал Сулейменов на брифинге.
Он отметил, что АФК и банки второго уровня обратились с просьбой продлить срок обращения купюр.
Ранее вывести из обращения старые десятитысячные купюры планировалось в июне 2026 года. Также в Нацбанке сообщили, что в июне текущего года из параллельного обращения выведут купюру номиналом 2000 тенге.
06.03.2026, 12:02 133536
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 18%
Фото: Нацбанк РК
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 18,0% годовых с коридором +/- 1 процентных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка РК.
Годовая инфляция в феврале 2026 года снизилась до 11,7% (в январе - 12,2%), соответствуя прогнозам. Снижение темпов демонстрируют все компоненты инфляции. Рост цен по продовольственным товарам составил 12,7% (12,9%), непродовольственным товарам - 11,6% (11,7%), платным услугам - 10,8% (12%). Дезинфляции способствуют умеренно жесткие денежно-кредитные условия, укрепление курса тенге, замедление беззалогового потребительского кредитования, сокращение избыточной ликвидности через поэтапное повышение МРТ, операции по зеркалированию, а также реализация комплекса антиинфляционных мер Правительства и Национального Банка. В частности, значимый вклад в снижение инфляции вносит мораторий на повышение цен на ЖКУ и ГСМ. Влияние повышения НДС на инфляцию оценивается как ограниченное", - рассказали в банке.
При этом месячная инфляция в феврале 2026 года ускорилась и составила 1,1%. Базовая инфляция в феврале составила 0,8%.
В Нацбанке отметили, что прогноз инфляции на 2026 год уточнен в сторону снижения. Рост цен оценивается в пределах 9,5-11,5% (ранее 9,5-12,5%). При этом Национальный банк ожидает достижения однозначных уровней роста цен за счет реализации совместных действий правительства и Национального банка, обеспечения предсказуемой фискальной и квазифискальной политики, а также снижения вклада ЖКУ и ГСМ в рост инфляции. По итогам 2027 года прогнозируется замедление инфляции до 5,5-7,5%. По итогам 2028 года она сформируется вблизи таргета в 5%.
Проинфляционные риски несколько снизились на фоне умеренной реакции цен на изменение ставки НДС. Сохраняющиеся риски концентрируются во внутренних факторах, включая эффекты от повышения регулируемых цен и повышенные инфляционные ожидания. Также требует внимания фактическое исполнение запланированной бюджетной консолидации в 2027-2028 годах, а также масштабы и параметры квазифискального стимулирования. В случае отклонения факта от заложенных параметров по снижению трансфертов из Национального фонда и сокращению дефицита бюджета, а также недостаточно контролируемого расширения квазифискальных стимулов дезинфляционный эффект может быть ослаблен", - рассказали специалисты.
Прогноз роста ВВП на 2026 год сохранен в диапазоне 3,5-4,5%. На фоне высокой базы 2025 года экономическая активность будет развиваться по более плавной траектории в 2026 и последующих годах. Внутренний спрос будет замедляться под воздействием фискальной консолидации и охлаждения потребительского кредитования.
Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике НБ РК по базовой ставке будет объявлено 24 апреля 2026 года в 12.00 по времени Астаны.
07.04.2026, 16:43Прокуратура Алматы отменила ограничения на госпитализацию детей без прививки 07.04.2026, 12:0142566В 2026 году Казахстан увеличит добычу угля 07.04.2026, 12:1040801Поднимут ли цены на топливо в Казахстане 07.04.2026, 12:3839421Минэнерго: экспорт казахстанской нефти по КТК продолжается 07.04.2026, 13:4537871Электричество к концу второго квартала может подорожать в Казахстане
В урочище Кок Жайляу близ Алматы планируют построить масштабный горнолыжный курорт, однако эксперты заявляют о рисках урбанизации и призывают рассмотреть альтернативные территории. Поддерживаете ли вы идею строительства?