Параметры порога минимальной достаточности пенсионных пересмотрят в Казахстане

Алматы. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы подписали Кодекс финансирования женщин-предпринимателей в Казахстане при участии Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Halyk Bank принял на себя обязательства по соблюдению принципов кодекса.





Решения по стимулированию финансирования женщин-предпринимателей будут опираться на обобщенные данные финансовых институтов. Такие дашборды позволят объективно оценивать текущую ситуацию и перенимать лучшие международные практики. Национальным агрегатором таких данных выступит АРРФР, а координацию работы будет осуществлять Ассоциация финансистов Казахстана (АФК).





Мы, как Halyk Bank, уже более 10 лет поддерживаем женское предпринимательство и очень рады, что сегодня эта инициатива выходит на общенациональный уровень. Этот проект обретает новую форму по мере присоединения новых участников и становится масштабной инициативой", - сказала управляющий директор по цифровому кредитованию ЮЛ и ИП Halyk Bank Альфия Жексенбай.





Проект, по словам председателя совета АФК Елены Бахмутовой, позволит на основе данных понять в каких сегментах бизнеса женщины меньше всего представлены, и какие изменения необходимы.





Потенциал инициативы подробнее банки-партнеры обсудили на панельной дискуссии "От приверженности к результату". Участники затронули ключевые барьеры для женщин в предпринимательстве, роль онлайн-кредитования в расширении доступа к финансированию и инструменты полной региональной равной доступности к финансированию. Также подчеркнули, что важным фактором успеха проекта является системный сбор и анализ данных, а также отслеживание динамики.





Боязнь долгов и вопрос масштабирования: что мешает доступу к финансированию





Среди основных барьеров для предпринимательниц при доступе к финансированию в Казахстане Альфия Жексенбай назвала страх перед долгами и вопросы масштабирования бизнеса.





Женщины очень аккуратны: тщательно рассчитывают и планируют свою жизнь, поэтому боязнь долгов определенно присутствует. Кроме того, важным барьером остается вопрос масштабирования бизнеса - из-за высокой ответственности за семью и детей многие ограничивают себя, считая достигнутый уровень достаточным", - уточнила управляющий директор по цифровому кредитованию юрлиц в Halyk.





Женщин в бизнесе, как уточняет спикер, интересует не только кредитование, но и получение новых знаний, опыта, вдохновения, а также возможность познакомиться с другими предпринимательницами. Представители других казахстанских банков также согласились, что, важно создавать не только финансовые продукты, но и обогащать их сервисами, которые обучают, объясняют механизмы, показывают, что все доступно и несложно, а также совершенствовать клиентский путь.





Что побудило Halyk Bank присоединиться к этой инициативе





Как отмечает Альфия Жексенбай, банк присоединился к кодексу финансирования предпринимательниц по нескольким причинам: во-первых, это инициатива Председателя правления Умут Шаяхметовой, которая сама является ролевой моделью и вдохновением для женщин.





Во-вторых, банк хочет развивать женский бизнес, превращая женщин в создателей устойчивых, практичных и понятных бизнес-партнеров, расширяя паритет в предпринимательстве во всем мире.





Мы изучали международный опыт: среди топ-50 крупнейших мировых компаний, управляемых и принадлежащих женщинам, две трети - это бизнесы, не созданные женщинами, а унаследованные или перешедшие от мужей. Лишь около 30% компаний основаны непосредственно женщинами. В этом плане важно стремиться к паритету и к тому, чтобы в мировом масштабе появлялось больше устойчивых и понятных бизнесов у истоков которых стоят женщины", - сказала управляющий директор по цифровому кредитованию юрлиц в Halyk.





И наконец, учитывая аккуратность, скрупулезность и умеренный риск, характерные для многих женщин, такие бизнесы имеют высокий потенциал устойчивого роста и долгосрочной пользы, подытожила она.





Портрет заемщицы Halyk Bank





В сегменте микро-, малого и среднего бизнеса около 48-49% портфеля Halyk Bank приходится на женщин-предпринимателей. Что касается портрета участниц программ поддержки, это в основном женщины в возрасте 30-45 лет, уже имеющие опыт работы по найму или небольшой семейный бизнес. Чаще всего предпринимательницы обращаются за финансированием для покупки оборудования, расширения торговой точки, запуска швейного цеха, кондитерского производства либо для пополнения оборотных средств.





Справка

Банк активно развивает финансирование предпринимательниц. В рамках программы Halyk "Женщины в бизнесе" с 2018 года более 600 женщин из разных регионов Казахстана получили кредиты на сумму более 7 млрд тенге под 5-8% годовых.