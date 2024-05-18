Один бил, а двое наблюдали: в Алматы вновь избили женщину
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Алматы. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Случай избиения женщины возле лифта в подъезде попал на камеру видеонаблюдения.
На странице в соцсетях фонда "НеМолчи" опубликовано видео жестокого избиения женщины у лифта в подъезде. Пока изверг наносит побои, двое других стоят и наблюдают за происходящим.
Женщина развелась с этим мужчиной, а он ее ловит. Практически ни одной попытки остановить его ни у кого на этом видео. Будто им кандалы на ноги и руки повесили. Один вообще стоит, руки сложил (...) Здоровый человек, увидев такое, будет метаться и сходить с ума. Но не у нас", - сказано в сообщении к посту.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту заведено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
Он непременно будет привлечен к ответственности (...) Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказано в сообщении полиции.
Отметим, что в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
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Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
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