Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Жанаозене

ЖАНАОЗЕН. 19 ИЮНЯ - Один человек погиб и четверо получили травмы различной степени тяжести в дорожной аварии в Жанаозене, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Два автомобиля столкнулись в ночь на 19 июня на трассе Курмаш ата - Жанаозен.

На месте ДТП погиб мужчина 1967 года рождения. Ещё четыре человека получили ранения различной степени тяжести, бригадой скорой медицинской помощи они были доставлены в Жанаозенскую многопрофильную городскую больницу, сообщает портал Tumba

Женщину 1983 года рождения экстренно доставили в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Она находится в крайне тяжелом состоянии, подключена к аппарату ИВЛ. Ещё две женщины 1959 и 1981 годов рождения доставлены в травматологическое отделение. У них диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб коленного и плечевого сустава. Водитель 1981 года рождения с ушибом правого плеча и грудной клетки после оказания первой медицинской помощи отправлен домой на амбулаторное лечение", - рассказали в управлении здравоохранения области.

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