Около тысячи домов разрушены из-за сильного землетрясения в Папуа-Новой Гвинее

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Порт-Морсби. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за землетрясения магнитудой 6,9 в Папуа-Новой Гвинее погибли 3 человека и разрушены почти 1000 домов.





По данным Associated Press , землетрясение произошло в регионе Восточный Сепик около 6.20 утра в воскресенье близ города Амбунти.





По предварительным оценкам, землетрясение разрушило около 1000 домов в этом районе, написал в Facebook губернатор провинции Восточный Сепик Аллан Берд. Ранее в этом же регионе, где находится около 70 деревень, произошло сильное наводнение, последствия которого устраняли местные аварийные бригады.





В прошлом году в Папуа-Новой Гвинее, расположенной в южной части Тихого океана, к северу от Австралии, произошли два сильных землетрясения, магнитудой до 7,0. Тогда погибли 4 человека. Стоит отметить, что некоторые острова государства расположены на так называемом Тихоокеанском Огненном кольце - дуге сейсмических разломов вокруг Тихого океана, где происходит большая часть мировых землетрясений и вулканической активности.





В последние месяцы остров также охвачен гражданскими беспорядками, из-за которых в январе погибли 15 человек.



