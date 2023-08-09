Отравление детей в Карагандинском центре оказания соцуслуг: названа причина смерти ребенка
Караганда. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе заседания региональной службы коммуникаций Карагандинской области назвала причину смерти мальчика, отравившегося в центре оказания специальных соцуслуг для детей.
У ребенка развилась выраженная интоксикация и дыхательная недостаточность. Причиной смерти является - дыхательная, сердечная недостаточность", - сообщила глава Минздрава.
По ее словам, на сегодняшний день шестеро находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.
Из них двое в крайне тяжелом состоянии", - сообщила она.
Состояние остальных пятерых детей на фоне проводимого лечениям удовлетворительное.
Пятеро детей еще будут находиться под наблюдением врачей. Если их состояние будет стабильным (...) детей завтра переведут обратно в центр. Сегодня при обходе врачей и при проверки состояния здоровья всех детей в данном центре еще двое детей пожаловались на боли в животе. Они переведены в стационар и находятся под наблюдением медицинских работников", - проинформировала глава Минздрава.
По ее словам, тяжесть заболевания детей обусловлена выраженной интоксикацией и дыхательной недостаточностью.
Из-за чего у детей такое тяжелое состояние, на сегодняшний день врачи разбираются. Все лабораторные анализы находятся на рассмотрении. Предварительно первые анализы на какие-то кишечные инфекции дают отрицательный результат", - добавила Ажар Гиният.
Напомним, из центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области в больницу с признаками отравления были доставлены более 10 детей. Один ребенок скончался, шестеро - в реанимации.
По данным врачей, четыре пациента в тяжелом состоянии находятся в отделении реанимации интенсивной терапии. Кроме того, уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева на своей странице в Сети сообщила, что среди отравившихся детей есть и дети-сироты.
Исполняющий обязанности директора центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области и 12 медицинских работников этого центра на данный момент отстранены работы и исполнения своих обязанностей.