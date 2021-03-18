Перебои с электроснабжением в Туркестанской и Кызылординской областях объяснили в Минэнерго

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - В Министерстве энергетики Казахстана прокомментировали отключение электрической энергии в Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

16 марта 2021 года, в 21.46, отключились воздушные линии 220 кВ Л-2019 "ГПП-1 - Кызылординская" и ВЛ-220кВ Л-2089 "Каратау - Опорная" АО "KEGOC". В результате без электроснабжения оказались Кызылординская и Туркестанская области. Электростанция ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр" снизила генерацию с 62 до 0 мегаватт. В 00.27 на электростанции ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр" включили ГТУ-3, в 02.27 включили ГТУ-1, в 03.33 включили ГТУ-2, в 04.16 включили ТГ-3. Режим электростанции восстановлен. В 21.52 включили воздушные линии 220 кВ Л-2019, Л-2089. Ограничения были сняты. В 22.47 повторно отключилась воздушная линия 220 кВ Л-2089 "Каратау - Опорная". При осмотре воздушной линии 220 кВ Л-2089 "Каратау - Опорная" на анкерной опоре №439 (77 километров от ПС Каратау) был обнаружен обрыв провода фазы "В". Начаты восстановительные работы аварийной бригадой АО "KEGOC", - сообщили в пресс-службе Минэнерго.

По данным ведомства, после устранения повреждения провода воздушную линию 220 кВ Л-2089 "Каратау - Опорная" включили 17 марта, в 09.49.

Ранее, 13 марта, в результате воздействия стихийных природных явлений (ледяной дождь, ураганный порывистый ветер, обледенение проводов линий электропередачи) из-за падения опор произошло отключение воздушных линий 220 кВ Л-2439 "Кентау - ГНПС" и Л-2319 "Шымкентская - Миргалимсай". В этой связи на сегодняшний день снижена надежность электроснабжения Кызылординской и Туркестанской областей до восстановления электрических сетей, поврежденных из-за природной стихии.

Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан совместно с акиматом Туркестанской области осуществляется мониторинг за энергоснабжением потребителей Туркестанской области и восстановительными работами на сетях АО "KEGOC" и энергопередающих организаций", - прокомментировали в Минэнерго.





Ранее сообщалось, что в ходе расширенного заседания правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал частые перебои с электричеством в западных и южных регионах страны и поручил разработать энергетический баланс до 2023 года.





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