Площадь лесного пожара в Восточном Казахстане увеличилась до 2 тыс. гектаров

Усть-Каменогорск. 24 апреля. Kazakhstan Today - Площадь лесного пожара на территории резервата "Семей Орманы" в Восточно-Казахстанской области увеличилась до 2 тыс. гектаров, передает Kazakhstan Today.

Ориентировочная площадь пожара по состоянию на 07.40 24 апреля составляет около 2000 гектаров. Количество покрытой и не покрытой лесом территории определить не представляется возможным из-за сильной задымленности", - сообщил пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет.

По его информации, к тушению пожара привлечено 293 человека и 88 единиц техники. С 07.00 на месте работают два вертолета МИ-2 и МИ-8 РГКП "Казавиалесохрана".

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