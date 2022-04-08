Подозрительный случай сибирской язвы исследуют в Туркестанской области

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НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - В частном детском саду для детей-аутистов грубо обращались с воспитанниками. Дети приходили домой с синяками, но не могли ничего рассказать, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соцсетях и пабликах распространяется видео, на котором сотрудники столичного детского сада для детей с аутизмом грубо обращаются с воспитанниками: грубо хватают плачущего ребенка, раздают подзатыльники и даже пинки. Одного малыша дергают и бьют из-за того, что он не хочет одеваться, сообщает телеканал КТК

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В этот детский сад приводят детей с задержкой развития или речи. Стоимость пребывания - 130 тысяч тенге в месяц, не считая оплаты за дополнительные занятия.

Мы забираем документы сейчас… Дети не могут разговаривать здесь в большинстве случаев. Не могли даже сообщить об этом нам. Ребенок приходил с ушибами, с синяками домой. Руководство и воспитатели сообщали, что дети между собой сами играют", - рассказала одна из родительниц.

Сейчас родители пишут в полицию. Тем временем воспитатели и няня продолжают работать с детьми. Владелец детского сада отказался предоставить информацию о сотрудниках.

Я хозяин этого помещения. Выйдите, пожалуйста. Я не буду никаким образом комментировать, я вам еще раз говорю", - заявил он корреспондентам.

В прокуратуру и полицию пишут также сотрудники Минобразования.

Выяснилось, что владелец детсада не уведомил профильный орган об открытии. Поэтому о его существовании ни в акимате, ни тем более в министерстве попросту не знали.

Это же частный детский сад, относится к субъектам малого и среднего бизнеса. Поэтому обязательно должны предоставить уведомление об открытии данной организации. Но так как здесь администрация детского сада проигнорировала, получается, административные уже штрафы, наказания, соответственно, будут. Всего садик посещало 60 детей. После инцидента их количество явно уменьшится. В полиции начали досудебное расследование по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Виновным грозит штраф, исправительные работы или арест до 40 суток", - рассказала представитель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Майра Мелдебекова.

Комментарий детского омбудсмена Аружан Саин Kazakhstan Today:

К сожалению, не в первый раз мы видим, что падение уровня кадров коснулось всех сфер, в том числе, и образования. Долгое время требования к поступающим на педагогические специальности были крайне низкими, поэтому с минимальным баллом по ЕНТ в педагогические вузы люди шли учиться не по призванию, а лишь, что называется, "для корочки" высшего образования. С учетом общего падения культурно-образовательного уровня в стране, как результат, мы видим, что к работе с детьми допускаются люди с крайне низкими моральными качествами, жестоко обращающиеся с детьми.

Я надеюсь, что ситуация изменится в результате проводимых в сфере образования реформ - когда значительно увеличиваются зарплаты педагогам и повышаются требования к их поступлению в вузы. Но этот результат проявится лишь через несколько лет.

Другой больной вопрос: контроль за деятельностью детских учреждений. Мною, как Уполномоченным по правам ребёнка, ещё в 2019 году было направлено письмо в Генеральную прокуратуру о проведении комплексных проверок таких учреждений. И начать мы решили с детских домов, интернатов для детей с ограниченными возможностями и домов ребёнка, где находятся дети, оставшиеся без попечения родителей. Именно эти категории детей наиболее уязвимы, беззащитны, поэтому работа таких учреждений требует особого контроля. Ведь в школах и обычных детских садах у детей есть родители, которые могут сообщать о нарушении прав своих детей, защищать их.

Однако, по моему мнению, данные комплексные проверки не были всесторонними и объективными, поэтому я обратилась к президенту К-Ж. Токаеву с письмом, где изложила разные системные нарушения прав детей, их причины, и работа продолжилась совместно с другими органами. Также между мной как УПР и Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) 15 февраля 2021 года был подписан меморандум о совместных действиях в рамках оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) Qamqor.

По итогам проверок и результатов их анализа были выработаны системные шаги по защите прав детей в детских учреждениях. Считая по умолчанию, что к работе с детьми должны привлекаться квалифицированные педагоги с высокой степенью нравственного развития, необходимо исключить риски восстановления в должности и ротации недобросовестных специалистов, и особенно - уже привлекавшихся к ответственности. В этой связи предлагается разработать централизованную систему учёта сотрудников - с историей привлечения к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности. Имеющиеся сведения должны оцениваться при трудоустройстве кандидата.

Но главная проблема здесь это то, что детские учреждения почему-то защищены от внезапных проверок требованиями статьи 23 Предпринимательского кодекса, согласно которой перед проведением ревизий компетентные органы обязаны заблаговременно (плановые проверки - за 30 суток, внеплановые - за 1 сутки) уведомлять проверяемые организации. Такое положение не исключает риски создания неблагоприятных условий для детей и сокрытия возможных фактов нарушений прав детей и других нарушений перед проверкой.

Поэтому в письме к главе государства я писала (и это нашло очередное подтверждение!), что необходимо вернуть возможность проведения внезапных проверок детских учреждений без их уведомления. И это должно касаться всех детских учреждений, включая школы, детские сады и т. д., а не только специализированные, упомянутые выше.

Ещё о контроле. Статья 134 ПК РК подразделяет государственный контроль на внутренний и внешний. Внутренний контроль подразумевает проверку структурных и ведомственных подразделений с выездом на место. Таким образом, даже в рамках действующего законодательства, детские учреждения могут быть внезапно проверены вышестоящими организациями - органами здравоохранения, образования и науки, труда и социальной защиты населения. Однако, как мы видим на примере регулярно всплывающих в соцсетях нарушений прав детей в школах и детских садах, эти организации не утруждают себя такими проверками.

Сейчас проверки без уведомления предусмотрены лишь в исключительных случаях, которыми не охвачены даже учреждения для сирот и детей инвалидов (статьи 141, 144, 147 ПК РК). Поэтому считаю, что необходимо усилить возможности внешнего контроля - со стороны прокуратуры, СЭС, счётного комитета, уполномоченного по правам ребёнка и других госорганов. Это позволит выявлять учреждения до того, как там уже что-то страшное произошло. Возможно, необходимо дополнить перечень исключений для рассмотрения анонимных обращений сообщениями о нарушении прав и интересов лиц с ограниченной дееспособностью (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные инвалиды).

Только такой комплексный подход позволит уже на уровне профилактики не допускать нарушения прав детей в детских учреждениях и обеспечит в них должный уровень оказываемых услуг.





Приложение к комментарию детского омбудсмена Аружан Саин:





По информации Комитета по правам детей МОН РК, директор инклюзивного детского сада "Сати" сама вызвала полицию после увиденного в социальной сети видео. С родителями проведена разъяснительная информационная работа. Вчера в детсад выехала мониторинговая группа. В настоящее время на воспитателя, подвергшего детей жестокому обращению, заведено уголовное дело.

Детский сад "Сати" является частным. Под детсад арендуется трёхэтажный жилой дом (коттедж). Работают в детском саду 12 человек, воспитанников - более 60, включая детей с особыми образовательными потребностями (ООП). По информации от управления образования Нур-Султана, данный детсад уведомление о начале деятельности не подавал, государственный заказ в нём не размещался.

Департаментом по обеспечению качества в сфере образования (ДОКСО) Нур-Султан Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК будет инициирована служебная записка министру образования и науки о проведении проверки в данном детском саду, так как он является субъектом малого предпринимательства и подпадает под мораторий.

До недавнего времени рычагов воздействия на частные детсады у госорганов не было. Однако с прошлого года введён новый вид госконтроля - государственная аттестация детских садов. Её итоги помогут улучшить качество работы дошкольных организаций.