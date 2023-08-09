Подросток скончался в поезде Атырау - Астрахань Дополнено
Атырау. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Тринадцатилетний подросток скончался в поезде № 625 Атырау - Астрахань. О происшествии сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".
7 августа в пути следования поезда скончался ребенок 2010 года рождения. Ребенок ехал в лагерь в составе группы детей в сопровождении четырех вожатых. Питание у группы было самостоятельное", - говорится в сообщении.
В информации сообщается, что после отправления поезда спустя 1,5 часа ребенок почувствовал недомогание. Поездная бригада вызвала скорую помощь, которая прибыла на станцию Нарын, однако приехавшие медработники констатировали смерть.
Причины смерти будут известны после проведения экспертизы.
В компании принесли соболезнования родным и близким ребенка.
Дополнено 07.08.2023, 14.21
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в управлении образования Атырауской области.
Там рассказали, что специально созданная совместно с компетентными органами комиссия проверит все обстоятельства трагедии.
На данный момент тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу, возбуждено уголовное дело", - уточнили в ведомстве.
Напомним, ранее массовое отравление детей произошло 30 июля в спеццентре Карагандинской области.
Вечером дети пожаловались на рвоту и температуру. Один 13-летний мальчик скончался от интоксикации в результате дыхательной и сердечной недостаточности.
В учреждении, где проживают 160 особенных детей, начали проверку. Также проверку проведут во всех учреждениях, оказывающих специальные медико-социальные услуги детям в республике.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что клинические признаки у госпитализированных из центра оказания специальных социальных услуг Карагандинской области детей не характерны для пищевого отравления. Создана специальная комиссия для проведения расследования, по результатам которого будет получена официальная информация по причине произошедшего инцидента.
Сегодня в управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали о состоянии отравившихся детей. По информации врачей, лечение получают 9 пациентов, 2 - в детской больнице в реанимации, остальные 7 - в инфекционном центре ОКБ.