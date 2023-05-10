Поджог стал причиной пожара на Медеу   

В ДЧС региона объяснили причину смога на территории области

Фото: Telegram/Крис Пи Тараз

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Костанай. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Костанайской области и в областном центре наблюдается смог, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям региона.





В департаменте также объяснили причину смога на территории области.





В результате природных пожаров на территории РФ (Курганской и Тюменской областях)", - проинформировали в ДЧС.





Дополнено 09.05.2023, 14.20





Астану также накрыло смогом. В ДЧС столицы заявили , что на данный период на территории города действующих природных загораний не зарегистрировано.









Смог в городе мог быть вызван в связи с природными пожарами в соседних регионах Акмолинской области, где происходило горение сухой травы в Бурабайском и Зерендинском районах, а также городе Алматы и Павлодарской области", - проинформировали в пресс-службе департамента.





Ранее густой смог от пожаров накрыл окрестности Кокшетау и соседние районы Акмолинской области, жители жаловались на сильный запах гари. На сильное задымление также жаловались жители Степногорска.





В ДЧС Акмолинской области на запрос агентства KAZAKHSTAN TODAY ответили, что на территории Кокшетау и близлежащих районов очагов горения и пожаров не наблюдается.





Предположительно, дым идет со стороны Северо-Казахстанской области. Наличие смога и запаха гари также может быть обусловлено сильными лесными пожарами в приграничных областях Российской Федерации - Тюменской, Свердловской и Курганской.





Напомним, в ряде жилых, дачных поселков и населенных пунктов Курганской области возникли масштабные пожары, информирует РИА Новости.





Сообщается о трех погибших. Возбуждено уголовное дело о халатности. Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров.