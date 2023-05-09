08.05.2023, 10:49 56546
В горах Алматы горит сухостой
Фото: Kazakhstan Today
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Алматы. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Алматы горит сухостой, на месте работают спасатели.
Как сообщили в ДЧС Алматы, загорание сухостоя и валежника произошло в Медеуском районе, в государственном Иле-Алатауском национальном парке, в 33-м квартале.
В ликвидации огня задействованы 27 сотрудников ГНПП "Иле Алатау", 22 сотрудника ДЧС и 5 единиц техники.
Также на место тушения пожара вылетел вертолет АО "Казавиаспас" Ми-171 с водно-сливным устройством.
Подробности уточняются.
Напомним, вчера в Костанайской области из-за сухой травы загорелись 20 дачных домов. Еще один крупный пожар произошел в частном секторе Петропавловска. Там загорелся сухой камыш. Огонь уничтожил 9 домов - 7 жилых и 2 нежилых.
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09.05.2023, 12:03 11091
Поджог стал причиной пожара на Медеу
Фото: Kazakhstan Today
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Алматы. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Причиной горного пожара в Иле-Алатауском национальном парке стал поджог, сообщил аким Медеуского района Алматы Еркебулан Уразалин.
Причины сейчас выясняются, но это человеческий фактор. Были замечены двое молодых людей. Они покинули место происшествия. Сейчас поиском этих людей мы занимаемся совместно с полицией. Поручение соответствующее дано", - цитирует "Хабар 24" акима Медеуского района города Алматы.
Ночью в горной местности был достаточно ощутимый ветер. Поэтому пожар почти мгновенно охватил площадь в 8 тысяч квадратных метров. На место ЧС немедленно прибыли расчеты городской службы пожаротушения. К ним на помощь пришли сотрудники Иле-Алатауского национального парка. Высокая сухая трава и валежник серьезно затрудняли перемещение людей по склону, а затем произошла трагедия. Упавшее дерево унесло жизнь молодого сержанта пожарной службы.
Сухостой горевший на него обвалился. В результате чего человек скончался. Финансовая помощь и другая будут оказаны семье и близким. В связи с гибелью человека вчера ночью были вынуждены приостановить работы и с утра их возобновили", - сообщил заместитель начальника службы пожаротушения ДЧС Алматы Владимир Кравцов.
Напомним, что возгорание в урочище Медеу выше селезащитной плотины произошло накануне. Во время тушения огня погиб 30-летний пожарный Арслан Курманбеков. Еще один спасатель получил травму руки.
09.05.2023, 11:10 12411
Костанайскую область накрыл смог из-за пожаров в России Дополнено
Фото: Telegram/Крис Пи Тараз
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Костанай. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Костанайской области и в областном центре наблюдается смог, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям региона.
В департаменте также объяснили причину смога на территории области.
В результате природных пожаров на территории РФ (Курганской и Тюменской областях)", - проинформировали в ДЧС.
Дополнено 09.05.2023, 14.20
Астану также накрыло смогом. В ДЧС столицы заявили, что на данный период на территории города действующих природных загораний не зарегистрировано.
Смог в городе мог быть вызван в связи с природными пожарами в соседних регионах Акмолинской области, где происходило горение сухой травы в Бурабайском и Зерендинском районах, а также городе Алматы и Павлодарской области", - проинформировали в пресс-службе департамента.
Ранее густой смог от пожаров накрыл окрестности Кокшетау и соседние районы Акмолинской области, жители жаловались на сильный запах гари. На сильное задымление также жаловались жители Степногорска.
В ДЧС Акмолинской области на запрос агентства KAZAKHSTAN TODAY ответили, что на территории Кокшетау и близлежащих районов очагов горения и пожаров не наблюдается.
Предположительно, дым идет со стороны Северо-Казахстанской области. Наличие смога и запаха гари также может быть обусловлено сильными лесными пожарами в приграничных областях Российской Федерации - Тюменской, Свердловской и Курганской.
Напомним, в ряде жилых, дачных поселков и населенных пунктов Курганской области возникли масштабные пожары, информирует РИА Новости.
Сообщается о трех погибших. Возбуждено уголовное дело о халатности. Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров.
09.05.2023, 10:21 14451
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Таджикистана
Сведений об ощутимости нет
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Алматы. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции Министерства по чрезвычайным ситуация Республики Казахстан 9 мая в 07.47 зарегистрировано землетрясение на территории Таджикистана.
Эпицентр землетрясения расположен в 680 километрах на юго-запад от города Алматы на территории Таджикистана.
Энергетический класс землетрясения 11.0. Магнитуда MPV 5.1. Сведений об ощутимости нет.
Ранее сообщалось о землетрясении на территории Кыргызстана.
08.05.2023, 18:21 44106
Смог от пожаров накрыл Кокшетау и Акмолинскую область
Фото: Kazakhstan Today
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Кокшетау. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Густой смог от пожаров накрыл окрестности Кокшетау и соседние районы Акмолинской области, жители жалуются на сильный запах гари.
В Кокшетау где-то сильный пожар? Невозможно дышать, на улице и в квартирах пахнет гарью";
Не могли бы узнать, что произошло? С самого утра город накрыло дымом и стоит запах горелого";
Что у нас случилось? Весь микрорайон Васильковский в дыму!" - пишут очевидцы в соцсетях.
На сильное задымление также жалуются жители Степногорска.
Подробную информацию о задымлении в разных регионах выложил Instagram-паблик step.news.
Степногорск накрыло смогом от пожаров в РФ и Петропавловске. В северной половине области, а также в городе Кокшетау отмечается сильный смог, слабый северо-западный ветер 2-7 м/с, погода без осадков", - сообщается в информации.
В городе зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по взвешенным частицам РМ 2.5 (пыль) в пределах 1,3-1,5 ПДК, по другим показателям превышений не наблюдается.
По данным наблюдений постов экологического мониторинга филиала РГП "Казгидромет" по Акмолинской области, высокий уровень загрязнения отмечается в поселке Бурабай.
Существенное превышение по оксиду углерода и пыли в атмосферном воздухе наблюдается также в районе Щучинско-Боровской курортной зоны.
Между тем, по прогнозам синоптиков, в северной половине области и Кокшетау в период с 9 по 11 мая ожидаются местами кратковременный дождь, гроза, ветер умеренный, северный, северо-восточный 9-15 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду, что будет способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе.
В ДЧС Акмолинской области на запрос агентства KAZAKHSTAN TODAY ответили, что на территории Кокшетау и близлежащих районов очагов горения и пожаров не наблюдается. Предположительно, дым идет со стороны Северо-Казахстанской области.
Наличие смога и запаха гари также может быть обусловлено сильными лесными пожарами в приграничных областях Российской Федерации - Тюменской, Свердловской и Курганской.
Как сообщает "Московский комсомолец", на Урале, в Зауралье и Сибири горят десятки гектаров леса.
В Омской области из-за природных пожаров введен режим ЧС, в регионе складывается крайне пожароопасная обстановка, передает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора.
Вчера в Костанайской области из-за сухой травы загорелись 20 дачных домов.
Еще один крупный пожар произошел в частном секторе Петропавловска. Там загорелся сухой камыш. Огонь уничтожил 9 домов - 7 жилых и 2 нежилых.
Возгорание сухостоя также произошло в горах Алматы, в Иле-Алатауском природном нацпарке. Во время тушения огня один пожарный - Курманбеков Арслан - погиб из-за упавшего на него горящего дерева, второй - Оқасов Ерік - получил травму руки.
К настоящему времени удалось частично локализовать пожар на горном склоне. Для ликвидации возгорания задействованы 42 сотрудника нацпарка "Иле Алатау" и 32 работника ДЧС, 5 единиц техники, а также 2 вертолета "Казавиаспас". Предварительная площадь пожара составляет 3 га. Работы продолжаются.
08.05.2023, 15:26 49836
Пожарный погиб при тушении возгорания в горах Алматы Дополнено
Фото: МЧС РК
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Алматы. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарный погиб сегодня ночью при тушении возгорания на склоне горы в Иле-Алатауском нацпарке.
При исполнении служебного долга погиб сотрудник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы 1994 г.р., старший пожарный-спасатель ПЧ-7 сержант гражданской защиты Курманбеков Арслан Жолдасбекулы", - сообщает пресс-служба ДЧС.
Министерство по чрезвычайным ситуациям выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Арслана Жолдасбековича. Добрая память о нем как о профессионале своего дела навсегда останется в наших сердцах. Арслан был ответственным сотрудником, профессиональным бойцом и грамотным специалистом. На работе его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии", - говорится в информации.
МЧС окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного.
Дополнено 08.05.2023, 17.07
Пожар на юго-восточной стороне горного склона в Алматы локализован.
"По состоянию на 15.13 осуществлено 13 сбросов 39 тонн воды. Предварительная площадь пожара составляет 3 га. Работы продолжаются. Задействованы 42 сотрудника нацпарка "Иле Алатау" и 32 работника ДЧС, 5 единиц техники, а также 2 вертолета "Казавиаспас", - сообщает пресс-служба ДЧС.
Возгорание сухой травы произошло 7 мая в 23.52. На место ЧП были отправлены 59 человек и 15 единиц техники. Во время тушения огня один пожарный погиб. Также получил травму руки старший сержант гражданской защиты Ерік Оқасов.
Дополнено 08.05.2023, 17.30
Подробности гибели пожарного рассказали в акимате Алматы.
Ведомство выразило соболезнования семье старшего пожарного-спасателя Арслана Курманбекова.
Сержант гражданской защиты Арслан Курманбеков погиб, исполняя служебный долг, при тушении пожара на склоне горы в Иле-Алатауском национальном природном парке. Он скончался от травм, полученных при падении ствола горящего дерева", - сообщили в акимате.
По его информации, спасателю было всего 28 лет.
Акимат города Алматы выражает глубокую скорбь. Это тяжелая утрата. Сержант пожертвовал собственной жизнью, чтобы предотвратить масштабную трагедию. Его подвиг не забудут коллеги и жители нашего города", - пишет ведомство.
Напомним, в горах Алматы тушат горящий сухостой. Для ликвидации возгорания пришлось задействовать вертолет. Также задействованы 27 сотрудников ГНПП "Иле Алатау", 22 сотрудника ДЧС и 5 единиц техники.
Напомним, вчера в Костанайской области из-за сухой травы загорелись 20 дачных домов. Еще один крупный пожар произошел в частном секторе Петропавловска. Там загорелся сухой камыш. Огонь уничтожил 9 домов - 7 жилых и 2 нежилых.
08.05.2023, 09:58 58471
Пожар в частном секторе Петропавловска: огонь уничтожил девять домов
Фото: Петропавловск.news
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Петропавловск. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за загоревшегося сухостоя в частном секторе Петропавловска сгорели 9 домов - 7 жилых и 2 нежилых. На месте происшествия находятся аким Северо-Казахстанской области и аким Петропавловска.
Пожар в микрорайоне Береке (Бензострой) в частном секторе начался около 19.00 с возгорания камыша. Огонь долго не могли локализовать из-за сильного ветра и заболоченной территории. В результате сгорели 9 домов - 7 жилых и 2 нежилых, сообщает "Петропавловск.news" со ссылкой на пресс-службу горакимата.
Пожар потушили в час ночи.
С места пожара эвакуировано 40 человек, из них 9 детей. Один житель обратился в больницу. Других данных по пострадавшим нет. На месте пожара специалисты оказывают психологическую помощь населению. На базе департамента по ЧС организован оперативный штаб и открыта горячая линия: 55-10-10, 52-27-25.
Жителей пострадавших домов временно перевели в эвакуационный пункт в 25-ю школу. Обеспечили питанием и ночлегом. Встретился с погорельцами. Создана специальная комиссия. Людям предоставим временное жилье", - написал Сапаров в своем Telegram-канале.
Сложность изначального развертывания спасательной операции была в том, что в городе одновременно горел сухостой и травостой в четырех местах.
Пришлось срочно стягивать все силы и средства в Береке, так как тут был ветер и плотная жилая застройка частного сектора вблизи горящего камыша. Огонь перекинулся на дома и уничтожил 7 жилых и два нежилых дома, а также гараж ИП "Сервис Вектор" на площади 540 кв. м и 3 автобуса", - пишет сайт.
На месте работали силы и средства ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС СКО, военизированной пожарной команды Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги, местных исполнительных органов, "Кызылжар су" и негосударственной противопожарной службы, департамента полиции - всего 137 человек личного состава и 28 единиц техники.
В день пожара зафиксирована высокая температура (4-й класс опасности), однако на территории области неоднократно фиксировались очаги возгорания, выезды противопожарной службы следовали один за другим. Причина в вопиющем нарушении правил пожарной безопасности, разведении костров, проведении сельхозпалов", - сообщили в ДЧС СКО.
В городском акимате жителей попросили не поддаваться панике и не распространять ложную информацию.
По последним данным областного ДЧС, общая локализация пожара объявлена в 21.55.
Напомним, вчера в Костанайской области из-за сухой травы загорелись 20 дачных домов.
07.05.2023, 17:50 80411
В Алматы пожарные спасли пожилого мужчину
После осмотра медиков пострадавшего госпитализировали
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Алматы. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Рано утром 5 мая пожарные расчеты были направлены на сообщение о пожаре в пятиэтажном доме в Медеуском районе, проспект Жибек жолы, дом 37, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.
По прибытии было установлено, что горит кухня с переходом огня на балкон квартиры на пятом этаже. Создалась угроза перехода огня на кровлю жилого дома.
Из-за высокой температуры вся квартира наполнилась токсичным дымом. Сотрудники газодымозащитной службы, вскрыв дверь, проникли в квартиру. Где в ходе разведки в бессознательном состоянии был обнаружен мужчина 1955 года рождения, который при помощи спасательного колпака был вынесен на воздух.
После осмотра медиков пострадавший был госпитализирован. В настоящее время угрозы здоровью нет.
07.05.2023, 15:31 77186
В Жетысуской области в результате ДТП один человек погиб, двое госпитализированы
На месте происшествия погибла 54-летняя женщина
Фото: МВД РК
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Талдыкорган. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - ДТП произошло 7 мая в Аксуском районе с участием Hyundai Tucson и ГАЗ-53, сообщает пресс-служба МВД РК.
Водитель кроссовера на 360-м км автодороги Алматы - Оскемен при попытке обгона грузовика допустил с ним касательное столкновение и в итоге выскочил на обочину и опрокинулся.
На месте происшествия погибла 54-летняя женщина. Водителя Hyundai с другим пассажиром госпитализировали с различными травмами в ближайшую больницу.
По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 23 апреля на автодороге Самара - Шымкент недалеко от поселка Жазык в Актюбинской области. На трассе столкнулись ВАЗ-2110 и Toyota. В результате ДТП трое пассажиров автомашины ВАЗ погибли на месте происшествия, а водитель госпитализирован в районную больницу.
23 апреля в Туркестанской области на трассе Тортколь - Шаульдер - Туркестан - Кентау столкнулись Nexia и грузовая автомашины. В результате ДТП водитель Nexia и две его пассажирки погибли на месте. Еще одна пассажирка легкового авто с полученными травмами доставлена в районную больницу.
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