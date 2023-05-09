Пожар в частном секторе Петропавловска: огонь уничтожил девять домов
Фото: Петропавловск.news
Петропавловск. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за загоревшегося сухостоя в частном секторе Петропавловска сгорели 9 домов - 7 жилых и 2 нежилых. На месте происшествия находятся аким Северо-Казахстанской области и аким Петропавловска.
Пожар в микрорайоне Береке (Бензострой) в частном секторе начался около 19.00 с возгорания камыша. Огонь долго не могли локализовать из-за сильного ветра и заболоченной территории. В результате сгорели 9 домов - 7 жилых и 2 нежилых, сообщает "Петропавловск.news" со ссылкой на пресс-службу горакимата.
Пожар потушили в час ночи.
С места пожара эвакуировано 40 человек, из них 9 детей. Один житель обратился в больницу. Других данных по пострадавшим нет. На месте пожара специалисты оказывают психологическую помощь населению. На базе департамента по ЧС организован оперативный штаб и открыта горячая линия: 55-10-10, 52-27-25.
Жителей пострадавших домов временно перевели в эвакуационный пункт в 25-ю школу. Обеспечили питанием и ночлегом. Встретился с погорельцами. Создана специальная комиссия. Людям предоставим временное жилье", - написал Сапаров в своем Telegram-канале.
Сложность изначального развертывания спасательной операции была в том, что в городе одновременно горел сухостой и травостой в четырех местах.
Пришлось срочно стягивать все силы и средства в Береке, так как тут был ветер и плотная жилая застройка частного сектора вблизи горящего камыша. Огонь перекинулся на дома и уничтожил 7 жилых и два нежилых дома, а также гараж ИП "Сервис Вектор" на площади 540 кв. м и 3 автобуса", - пишет сайт.
На месте работали силы и средства ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС СКО, военизированной пожарной команды Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги, местных исполнительных органов, "Кызылжар су" и негосударственной противопожарной службы, департамента полиции - всего 137 человек личного состава и 28 единиц техники.
В день пожара зафиксирована высокая температура (4-й класс опасности), однако на территории области неоднократно фиксировались очаги возгорания, выезды противопожарной службы следовали один за другим. Причина в вопиющем нарушении правил пожарной безопасности, разведении костров, проведении сельхозпалов", - сообщили в ДЧС СКО.
В городском акимате жителей попросили не поддаваться панике и не распространять ложную информацию.
По последним данным областного ДЧС, общая локализация пожара объявлена в 21.55.
Напомним, вчера в Костанайской области из-за сухой травы загорелись 20 дачных домов.