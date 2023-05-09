Пожарный погиб при тушении возгорания в горах Алматы Дополнено
Фото: МЧС РК
Алматы. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарный погиб сегодня ночью при тушении возгорания на склоне горы в Иле-Алатауском нацпарке.
При исполнении служебного долга погиб сотрудник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы 1994 г.р., старший пожарный-спасатель ПЧ-7 сержант гражданской защиты Курманбеков Арслан Жолдасбекулы", - сообщает пресс-служба ДЧС.
Министерство по чрезвычайным ситуациям выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Арслана Жолдасбековича. Добрая память о нем как о профессионале своего дела навсегда останется в наших сердцах. Арслан был ответственным сотрудником, профессиональным бойцом и грамотным специалистом. На работе его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии", - говорится в информации.
МЧС окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного.
Дополнено 08.05.2023, 17.07
Пожар на юго-восточной стороне горного склона в Алматы локализован.
"По состоянию на 15.13 осуществлено 13 сбросов 39 тонн воды. Предварительная площадь пожара составляет 3 га. Работы продолжаются. Задействованы 42 сотрудника нацпарка "Иле Алатау" и 32 работника ДЧС, 5 единиц техники, а также 2 вертолета "Казавиаспас", - сообщает пресс-служба ДЧС.
Возгорание сухой травы произошло 7 мая в 23.52. На место ЧП были отправлены 59 человек и 15 единиц техники. Во время тушения огня один пожарный погиб. Также получил травму руки старший сержант гражданской защиты Ерік Оқасов.
Дополнено 08.05.2023, 17.30
Подробности гибели пожарного рассказали в акимате Алматы.
Ведомство выразило соболезнования семье старшего пожарного-спасателя Арслана Курманбекова.
Сержант гражданской защиты Арслан Курманбеков погиб, исполняя служебный долг, при тушении пожара на склоне горы в Иле-Алатауском национальном природном парке. Он скончался от травм, полученных при падении ствола горящего дерева", - сообщили в акимате.
По его информации, спасателю было всего 28 лет.
Акимат города Алматы выражает глубокую скорбь. Это тяжелая утрата. Сержант пожертвовал собственной жизнью, чтобы предотвратить масштабную трагедию. Его подвиг не забудут коллеги и жители нашего города", - пишет ведомство.
Напомним, в горах Алматы тушат горящий сухостой. Для ликвидации возгорания пришлось задействовать вертолет. Также задействованы 27 сотрудников ГНПП "Иле Алатау", 22 сотрудника ДЧС и 5 единиц техники.
Напомним, вчера в Костанайской области из-за сухой травы загорелись 20 дачных домов. Еще один крупный пожар произошел в частном секторе Петропавловска. Там загорелся сухой камыш. Огонь уничтожил 9 домов - 7 жилых и 2 нежилых.