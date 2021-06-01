Поиски пропавших в Туркестанской области туристов ведутся на приграничной территории Узбекистана

МЧС РК

ТУРКЕСТАН. 31 МАЯ - Спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций Узбекистана привлечены к поискам пропавших в горах Туркестанской области туристов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Спасателями МЧС Узбекистана обследуется приграничная территория со стороны Узбекистан вдоль русла реки Угам до того места, где она впадает в Чарвакское водохранилище. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

Поиски пропавших в Сайрам-Угамском ущелье двух туристов продолжаются и усложняются рельефами горной местности и сильным течением рек.

До сегодняшнего дня поиски проводились по горным ущельям с протяженностью более 350 километров. С использованием беспилотных летательных аппаратов всего исследовано около 170 километров территории. Совершены аэровизуальные облеты вертолетами АО "Казавиаспас" протяженностью более 2 тысяч километров", - рассказали в ведомстве.

В поисково-спасательных работах задействовано 218 человек, 32 единицы техники, 3 беспилотных летательных аппарата ДЧС, ДП Туркестанской области, местных исполнительных органов, Пограничной службы КНБ, Национальной гвардии МВД, Национального парка.

Напомним, что сообщение о пропаже семи человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района поступило 25 мая. 21 мая туристы в пешем порядке направились в ущелье Сары-Айгыр и должны были вернуться 24 мая. 28 мая в ходе аэровизуального облета на вертолете Казавиаспаса спасатели обнаружили трех из семи пропавших туристов . Их успешно эвакуировали, состояние молодых людей удовлетворительное. По словам туристов, они разделились на две группы.

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