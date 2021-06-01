Поиски пропавших в Туркестанской области туристов ведутся на приграничной территории Узбекистана

МЧС РК
ТУРКЕСТАН. 31 МАЯ - Спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций Узбекистана привлечены к поискам пропавших в горах Туркестанской области туристов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Спасателями МЧС Узбекистана обследуется приграничная территория со стороны Узбекистан вдоль русла реки Угам до того места, где она впадает в Чарвакское водохранилище. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.
Поиски пропавших в Сайрам-Угамском ущелье двух туристов продолжаются и усложняются рельефами горной местности и сильным течением рек.
До сегодняшнего дня поиски проводились по горным ущельям с протяженностью более 350 километров. С использованием беспилотных летательных аппаратов всего исследовано около 170 километров территории. Совершены аэровизуальные облеты вертолетами АО "Казавиаспас" протяженностью более 2 тысяч километров", - рассказали в ведомстве.
В поисково-спасательных работах задействовано 218 человек, 32 единицы техники, 3 беспилотных летательных аппарата ДЧС, ДП Туркестанской области, местных исполнительных органов, Пограничной службы КНБ, Национальной гвардии МВД, Национального парка.
Напомним, что сообщение о пропаже семи человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района поступило 25 мая. 21 мая туристы в пешем порядке направились в ущелье Сары-Айгыр и должны были вернуться 24 мая. 28 мая в ходе аэровизуального облета на вертолете Казавиаспаса спасатели обнаружили трех из семи пропавших туристов. Их успешно эвакуировали, состояние молодых людей удовлетворительное. По словам туристов, они разделились на две группы.
На следующий день, 29 мая, были обнаружены тела еще двух членов экспедиции.
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