Полицейские Алматинской области спасли джейрана из болота

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ТАЛДЫКОРГАН. 28 АПРЕЛЯ - Стражи порядка пришли на помощь краснокнижному животному и при помощи подручных средств вызволили его из болота, передает KAZAKHSTAN TODAY.

27 апреля, во время рейда на обслуживаемой территории Панфиловского района Алматинской области, инспектор группы природоохранной полиции Мухит Зейнелов и участковый инспектор Айдын Башен в болотистой местности у реки Или обнаружили гибнущего джейрана, сообщает Polisia.kz

Напомним, недавно в Мангистауской области спасли тюлененка.

17 марта у жителя Алматинской области изъяли краснокнижных птиц.

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