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Полицейские Алматинской области спасли джейрана из болота

28.04.2021 4672
Полицейские Алматинской области спасли джейрана из болота
Скрин с видео
ТАЛДЫКОРГАН. 28 АПРЕЛЯ - Стражи порядка пришли на помощь краснокнижному животному и при помощи подручных средств вызволили его из болота, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
27 апреля, во время рейда на обслуживаемой территории Панфиловского района Алматинской области, инспектор группы природоохранной полиции Мухит Зейнелов и участковый инспектор Айдын Башен в болотистой местности у реки Или обнаружили гибнущего джейрана, сообщает Polisia.kz
 
Напомним, недавно в Мангистауской области спасли тюлененка.
 
17 марта у жителя Алматинской области изъяли краснокнижных птиц.
 
 

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