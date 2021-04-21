В Мангистауской области спасли тюлененка

Фото Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя в Актау

АКТАУ. 20 АПРЕЛЯ - Историю спасения детеныша тюленя рассказали на странице Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя в Актау в Facebook, передает KAZAKHSTAN TODAY

29 марта в 10.00 в Центр поступил звонок от местных жителей о том, что они обнаружили тюленя на берегу моря в поселке Баутино. Очевидцы утверждали, что тюлень находился там два дня.

Специалисты Центра прибыли на место, провели первичный осмотр ластоногого и оказали ему первую ветеринарную помощь. Детеныш был в тяжелом состоянии и не двигался. В этот же день в 14.00 его доставили в Центр. По данным специалистов, возраст тюлененка один месяц, масса тела 4,4 килограмма, хотя в этом возрасте она должна достигать 10-12 килограммов.

С появления детеныша в Центре изучения и реабилитации каспийского тюленя прошло ровно две недели. Тюлененок начал самостоятельно плавать в бассейне и ловить рыбу. Масса щенка достигла семь килограммов, он стабильно набирает вес. Наблюдается хорошая динамика и есть прогресс в развитии. У тюлененка хороший аппетит, начинает самостоятельно питаться и очень подвижный. Провели мероприятия по лечению и реабилитации животного, а также процедуру очистки от эктопаразитов", - сообщили в центре.

Ранее руководитель западно-казахстанского сектора учреждения "Институт гидробиологии и экологии" Тимур Баймуканов заявил , что ледоколы разрушают места размножения каспийских тюленей, что приводит к смертности детёнышей.

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