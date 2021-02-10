Эксперт: Ледоколы разрушают места размножения каспийских тюленей

Актау. 9 февраля. Kazakhstan Today - Руководитель западно-казахстанского сектора учреждения "Институт гидробиологии и экологии" Тимур Баймуканов считает, что ледоколы разрушают места размножения каспийских тюленей, что приводит к смертности детёнышей, передает Kazakhstan Today.

На одном из YouTube-каналов опубликовано видео, на кадрах которого видны детеныши каспийского тюленя на льду. Видео было снято в северной части Каспия с борта ледокола.





Тимур Баймуканов отмечает, что опубликованное видео вовсе не умиляет - на кадрах видно, что ледокол разрушает места размножения каспийских тюленей.

По его словам, экипаж данного ледокола нарушил пункт 5 статьи 257 (Ограничения режима пользования) Экологического кодекса РК.

Из данной статьи следует, что для сохранения популяции каспийского тюленя проведение нефтяных операций с октября по май должно осуществляться на расстоянии не ближе 1852 метров (1 морская миля) от мест их концентрации. Учитывая смену лежбищ, должны быть приняты все возможные меры для выявления мест концентрации тюленей.

С января по март каспийские тюлени мигрируют в северную часть Каспийского моря с целью произвести потомство. Но вместо этого, их судьбы, можно сказать, разрушают ледоколы. Они разрушают ледовое покрытие, которое является основой для размножения тюленей. Ледоколы разлучают матерей и детенышей тюленей. По кадрам уже видно, что детеныши находятся одни, рядом нет взрослой самки, а это говорит о том, что ледокол уже ее спугнул. У щенков не остается шансов на выживание. Новорожденные каспийские тюлени не ныряют в воду до тех пор, пока не подрастут, так как их шерсть еще не обеспечивает достаточную защиту от холодной воды. Случаются также и прямые столкновения ледоколов с животными, что также приводит к значительным травмам и последующей гибели тюленей", - сказал Тимур Баймуканов порталу " Лада ".

Баймуканов считает, что для сохранения каспийских тюленей необходимо ограничить движение ледоколов во время чувствительного сезона размножения тюленей.

Необходимо проводить авиаразведку до начала судоходства в период формирования ледового покрова с целью обнаружения лежбищ тюленей", - сказал он.

По информации портала, весенний авиаучет 2020 года показал места массового залегания тюленей общей численностью около 60 тысяч особей вдоль северо-восточного побережья Каспия.

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