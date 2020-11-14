Министр экологии рассказал о мерах по сохранению каспийского тюленя

Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - Министр экологии геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев прокомментировал включение каспийского тюленя в Красную книгу, передает Kazakhstan Today.

По мнению главы МЭГПР РК, внесение каспийского тюленя в Красную книгу РК поможет в деле сохранения популяции.

Постановлением правительства Казахстана каспийский тюлень внесен в Красную книгу . Эта мера поспособствует сохранению популяции, численность которой сократилась с 1 млн до 100 тыс. за последние сто лет", - написал Мирзагалиев на своей странице в Twitter .

Глава Минэкологии также проинформировал о предпринимаемых мерах по сохранению популяции.

В Казахстане принимается ряд мер для сохранения морского млекопитающего. С прошлого года в Актау работает Центр по изучению и реабилитации каспийского тюленя; с коллегами из РФ ведутся совместные исследования, разрабатывается план действий по сохранению популяции", - рассказал министр.

Он также призвал казахстанцев проявить бдительность и заботу к исчезающему виду.

В случае обнаружения раненых тюленей на Каспии прошу обращаться в вышеназванный центр", - написал министр.

В настоящее время каспийский тюлень уже включен в Красную книгу в других прикаспийских странах.

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