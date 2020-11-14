Каспийского тюленя внесли в Красную книгу Казахстана

Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - Принято постановление правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2020 года №746 "О внесении дополнения в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года №1034 "Об утверждении Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных", передает Kazakhstan Today.

В Перечне редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, утвержденном указанным постановлением: раздел "Сут коректiлер класы Mammalia Класс - Млекопитающие" дополнить строкой, порядковый номер 128-1, следующего содержания: "128-1 Каспий итбалыгы Pusa caspica Каспийский тюлень ", - говорится в постановлении.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Как сообщалось ранее, специалисты обеспокоены снижением популяции каспийского тюленя. Тюлень - единственный представитель морских млекопитающих в фауне Каспийского моря. Численность популяции, по данным различных источников, не превышает 100 тыс. особей с тенденцией ежегодного снижения, что вызывает серьезные опасения.

В октябре во время проведения третьей экспедиции по спасению тюленей от морского мусора волонтеры обнаружили останки 18 млекопитающих

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан сообщило о существовании специальной горячей линии по номеру: 8 777 678 5252 , на которую следует звонить, чтобы сообщить о раненых тюленях на Каспии.

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