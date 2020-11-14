Каспийского тюленя внесли в Красную книгу Казахстана

В Перечне редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, утвержденном указанным постановлением: раздел "Сут коректiлер класы Mammalia Класс - Млекопитающие" дополнить строкой, порядковый номер 128-1, следующего содержания: "128-1 Каспий итбалыгы Pusa caspica Каспийский тюлень ", - говорится в постановлении.
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Как сообщалось ранее, специалисты обеспокоены снижением популяции каспийского тюленя. Тюлень - единственный представитель морских млекопитающих в фауне Каспийского моря. Численность популяции, по данным различных источников, не превышает 100 тыс. особей с тенденцией ежегодного снижения, что вызывает серьезные опасения.
В октябре во время проведения третьей экспедиции по спасению тюленей от морского мусора волонтеры обнаружили останки 18 млекопитающих.
Также не раз сообщалось о жестоком отношении людей к тюленям. В начале июля в Мангистауской области на пляже в селе Курык отдыхающие забили тюленя палками ради забавы, чтобы сфотографироваться и показать его детям. Еще одного тюленя на Каспии забросали камнями.
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан сообщило о существовании специальной горячей линии по номеру: 8 777 678 5252, на которую следует звонить, чтобы сообщить о раненых тюленях на Каспии.
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