В Казахстане действует горячая линия для помощи раненым тюленям на Каспии

Актау. 29 июля. Kazakhstan Today - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан сообщило о существовании специальной горячей линии, на которую следует звонить, чтобы сообщить о раненых тюленях на Каспии, передает Kazakhstan Today.

Вчера в соцсетях было опубликовано видео о раненом тюлене, которого обнаружили на берегу морпорта Актау. Специалисты службы безопасности порта помогли ему выбраться в море. Наши инспектора из Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира считают, что обширная открытая рана на спине тюленя, скорее всего, от винта кораблей или катеров. Сейчас инспекторы выехали на место для поиска раненого тюленя, чтобы передать специалистам в специальный центр для тюленей в Актау для полноценной реабилитации", - сообщили в пресс-службе.

В Минэкологии подчеркнули, что в Актау работает Центр изучения и реабилитации тюленей, специалисты которого выезжают на место в случае обнаружения больных и раненых тюленей и принимают меры по их спасению и лечению.

В данном случае обращение в Центр позволило бы принять оперативные меры по спасению и реабилитации этого раненого тюленя. Минэкологии призывает граждан в таких случаях незамедлительно сообщать на горячую линию министерства по номеру: 8 777 678 5252. Это позволит принять оперативные меры и помочь животным", - отметили в пресс-службе.

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