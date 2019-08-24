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Нур-Султан. 23 августа. Kazakhstan Today - Специалисты обеспокоены снижением популяции каспийского тюленя. Об этом сегодня на брифинге СЦК сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает Kazakhstan Today.

Тюлень - единственный представитель морских млекопитающих в фауне Каспийского моря. Численность популяции, по данным различных источников, не превышает 100 тыс. особей с тенденцией ежегодного снижения , что вызывает серьезные опасения", - цитирует Нысанбаева ortcom.kz .

По словам вице-министра, благотворительный фонд "Саби" совместно с ТОО "Центрально-Азиатский институт экологических исследований" 6 августа 2019 года открыл в Актау первый в Казахстане Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя. Основной целью создания Центра является реабилитация раненых и больных тюленей, а также проведение научных исследований, международное сотрудничество, образовательная деятельность и разъяснительная работа среди жителей прибрежных населенных пунктов.

Ерлан Нысанбаев также отметил, что на сегодня результаты научных исследований прикаспийских государств по оценке численности тюленей существенно различаются. Поэтому для получения объективных материалов необходимо организовать совместные исследования на основе единых методических подходов.

Только за период с 2018 года по настоящее время браконьерами отстреляно 719 сайгаков, в общей сложности у браконьеров был изъят 501 рог сайгака", - сказал он.

По информации вице-министра, в настоящее время численность сайгаков составляет 334 400 особей. Это самый высокий показатель их численности за последние 30 лет.

В текущем году стартовала широкомасштабная природоохранная акция "Сайгак", которая будет проводиться на постоянной основе (апрель-май) силами ПО "Охотзоопром" совместно с территориальными подразделениями заинтересованных государственных органов (МЭГПР, МВД, ГП, КНБ, МФ).

Акция "Сайгак" предусматривает проведение оперативных мероприятий по выявлению и пресечению организованных преступных групп, специализирующихся на браконьерстве сайги, сбыте и приобретении их дериватов, а также других видов дикой фауны на территории Республики Казахстан", - уточнил вице-министр.

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