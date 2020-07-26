Нур-Султан. 25 июля. Kazakhstan Today - Каспийского тюленя внесут в Красную книгу Казахстана, передает Kazakhstan Today.

24 июля Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК посредством видеоконференцсвязи проведено заседание Межведомственной зоологической комиссии по вопросам рыбного хозяйства с участием представителей учреждения "Институт гидробиологии и экологии" и ТОО "Центрально-Азиатский институт экологических исследований". На заседании комиссии рассмотрен вопрос о включении каспийского тюленя (Pusa Caspica) в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных", - сообщил в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет.

Он отметил, что по результатам заседания в целом одобрено включение данного водного животного в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

Это будет дополнительной мерой, которая будет способствовать его сохранению, а также одним из важных аргументов для создания особо охраняемой природной территории в будущем", - подчеркнул Дилдахмет.

Он также отметил, что каспийский тюлень уже включен в Красную книгу в других прикаспийских странах.

Напомним, в начале июля в Мангистауской области на пляже в селе Курык отдыхающие забили тюленя палками ради забавы, чтобы сфотографироваться и показать его детям.

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