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У берегов Каспия обнаружили останки 18 тюленей

21.10.2020 3916
Актау. 21 октября. Kazakhstan Today - Во время проведения уже третьей экспедиции по спасению тюленей от морского мусора волонтеры обнаружили останки 18 млекопитающих, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает инАктау, экспедиция проводилась в рамках проекта по сохранению популяции каспийского тюленя. Ее участники занималась сбором брошенных рыболовных сетей, мусора на тюленьих островах - Подгорный, Рыбачий, Морской, южная часть Кулалы - и прилегающем мелководье моря.
 
Во время экспедиции было собрано 3 790 килограммов сетей и 1 578 килограммов другого мусора. Весь собранный мусор был безопасно утилизирован компанией, имеющей лицензию на переработку и утилизацию отходов. 
 
Помимо сетей и мусора на побережье были обнаружены останки 18 тюленей. У них отобрали клыки для оценки возраста. За весь период экспедиции ее участники заметили только одного плавающего у островов тюленя.
 
Также было собрано более 200 проб для оценки содержания микропластика в заливе Мангистау и основной пище каспийского тюленя - рыбах, ракообразных. 
 
14 октября в Мангистау прекратили расследование по факту избиения тюленя палками.
 

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