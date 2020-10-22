У берегов Каспия обнаружили останки 18 тюленей

Актау. 21 октября. Kazakhstan Today - Во время проведения уже третьей экспедиции по спасению тюленей от морского мусора волонтеры обнаружили останки 18 млекопитающих, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает инАктау , экспедиция проводилась в рамках проекта по сохранению популяции каспийского тюленя. Ее участники занималась сбором брошенных рыболовных сетей, мусора на тюленьих островах - Подгорный, Рыбачий, Морской, южная часть Кулалы - и прилегающем мелководье моря.

Во время экспедиции было собрано 3 790 килограммов сетей и 1 578 килограммов другого мусора. Весь собранный мусор был безопасно утилизирован компанией, имеющей лицензию на переработку и утилизацию отходов.

Помимо сетей и мусора на побережье были обнаружены останки 18 тюленей. У них отобрали клыки для оценки возраста. За весь период экспедиции ее участники заметили только одного плавающего у островов тюленя.

Также было собрано более 200 проб для оценки содержания микропластика в заливе Мангистау и основной пище каспийского тюленя - рыбах, ракообразных.

14 октября в Мангистау прекратили расследование по факту избиения тюленя палками.

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