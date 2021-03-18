У жителя Алматинской области изъяли краснокнижных птиц

Талдыкорган. 17 марта. Kazakhstan Today - В поселке Иргели Карасайского района полицейские изъяли у 33-летнего местного жителя, содержащихся в неволе двух краснокнижных птиц редкой, предположительно соколиной породы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 339 УК РК (Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка, находящихся под угрозой исчезновения видов животных, на которых введен запрет на пользование).

По словам мужчины, птиц он поймал около месяца назад у себя во дворе. Держал, ради интереса, так как они очень красивые. По делу назначена соответствующая экспертиза для определения породы содержащихся "пленников" и установления суммы причиненного материального ущерба.

В октябре 2020 года житель ВКО был задержан за отлов краснокнижных птиц. В ноябре прошлого года в Жамбылской области полицейские спасли краснокнижного пеликана.

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